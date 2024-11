Po skończeniu szkoły dla dziewcząt Chapin School na Manhattanie przeniosła się do Choate Rosemary Hall w stanie Connecticut, a następnie przez dwa lata studiowała na Uniwersytecie Georgetown, by finalnie przenieść się na Wharton Bussiness School Uniwersytetu Pensylwanii, którą ukończyła z wyróżnieniem.

Po dwóch miesiącach doradzania ojcu w nieoficjalnym charakterze Ivanka została wyznaczona jako Doradczyni Prezydenta, na stanowisku rządowym 29 marca 2017 roku. Nie pobierała za to pensji. Po zakończeniu prezydentury Donalda Trumpa media uznały, że jego córka odegrała kluczową rolę nie tylko podczas kampanii, ale także później, głośno broniąc administracji ojca. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie wróci już do czynnej polityki.