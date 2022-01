Polki uważają się za wrażliwe, opiekuńcze i pracowite. Większość (75 proc.) jest zadowolona ze swojego życia osobistego. Nieco gorzej oceniamy swoje życie zawodowe. Być może wiąże się to z tym, że co czwartej z nas nie satysfakcjonuje podział obowiązków domowych we własnym domu, a co trzecia Polka czuje się bardziej zmęczona i przytłoczona przez pandemię. Marka Nutridome przeprowadziła badanie o kobiecości, w którym wzięło udział 1057 osób. Oto garść wniosków.

Sojuszniczki czy rywalki?

Choć stereotypowo paniom przypisywana jest rola konkurentek, jedynie 15 proc. Polek ma wrażenie, że inne kobiety cieszą się z ich porażek. Większość (45 proc.) zachowuje neutralną postawę - nie wiąże z przedstawicielkami płci żeńskiej żadnych specyficznych emocji. Wśród wszystkich grup wiekowych nie brakuje też osób, które uważają, że dziewczyny powinny trzymać się razem. Jak sojuszniczki postrzega inne kobiety 40 proc. Polek.

W końcu po wielu latach spotkałam kobiety, które ze sobą nie walczą, tylko się wspierają. To ogromna, pozytywna energia, której doświadczenia życzę każdej kobiecie mówi jedna z ankietowanych

Filmy, książki, pielęgnacja - tak odpoczywamy

64 proc. Polek uważa, że ma wystarczająco dużo czasu dla siebie. Najczęściej przeznaczamy go na rozrywkę, dbanie o siebie i własne pasje. Najbardziej relaksuje nas z kolei czytanie książek, długie kąpiele oraz spacery na łonie natury. 24 proc. kobiet zaczęło bardziej troszczyć się o siebie podczas pandemii.

Co jest kobiece dla Polaków?

Zarówno Polki, jak i Polacy wiążą kobiecość przede wszystkim z pięknem i delikatnością. Kolejne skojarzenia dość mocno się różnią. Paniom znacznie częściej przychodzi do głowy mądrość i siła, a panom - seksapil i macierzyństwo. Najwięcej kobiet uważa, że kobiecość to zbiór określonych cech charakteru, takich jak pewność siebie czy wrażliwość. Mężczyźni najliczniej deklarują z kolei, że kobietę definiuje wygląd.

Zdjęcie Mężczyźni najczęściej wiążą kobiecość z seksapilem i macierzyństwem / 123RF/PICSEL

Takie same prawa, inne obowiązki?

Choć zgadzamy się, że kobiety powinny mieć takie same prawa jak mężczyźni, stereotypy wciąż są żywe. Dziewczynom nie przystoi przeklinanie, bałaganienie czy nadużywanie alkoholu - uważa tak 64 proc. Polaków i 45 proc. Polek. Dwie trzecie panów jest także zdania, że malowanie się czy dbanie o dom to czynności typowo kobiece i tak powinno pozostać. Podobny pogląd podziela jedynie 41 proc. pań. Różnimy się też, jeśli chodzi o kwestię obowiązków. Podczas gdy większość mężczyzn uważa, że kobiety mają tyle samo obowiązków co mężczyźni, zgadza się z tym mniejszość kobiet.

Siostry - już nie tylko rodzeństwo

Okazało się, że Polki interpretują siostrzeństwo szerzej niż Polacy. Nadal wygrywa skojarzenie z więzami krwi, ale tylko nieznacznie. Choć o byciu rodziną wspomina 32 proc. respondentek, 28 proc. utożsamia to pojęcie z bezinteresownym wsparciem, które okazujemy sobie nawzajem jako kobiety, bez względu na to, czy znamy się osobiście, czy jesteśmy sobie zupełnie obce.

Zdjęcie Jakie są współczesne Polki - infografika / materiały prasowe

