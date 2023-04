Spis treści: 01 Kasjer pyta o wydrukowanie potwierdzenia płatności?

Polacy coraz częściej korzystają z kart płatniczych - tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Ich liczba na koniec czerwca 2022 roku wynosiła ponad 43 mln. Ponad 90 proc. wykonywanych nimi transakcji to transakcje bezgotówkowe. Płatność kartą to obecnie powszechna metoda płacenia, w tym i za zakupy. Z pewnością jest prostsza i o wiele wygodniejsza niż używanie gotówki.

Kasjer pyta o wydrukowanie potwierdzenia płatności?

Płacąc za zakupy w sklepie kartą, wielu z nas popełnia zasadniczy błąd, który czasami może skończyć się utratą środków z konta. Gdy płacimy kartą, często wymagana jest autoryzacja za pomocą kodu PIN. Zawsze upewnijmy się, że kwota widniejąca na terminalu jest zgodna z rachunkiem za zakupy.

Warto wiedzieć, że od końca marca 2020 roku płatności zbliżeniowe w sklepach do 100 zł nie wymagają autoryzacji. Banki muszą jednak weryfikować niektóre z transakcji, dlatego może się zdarzyć, że czasami przy niskiej kwocie tez będziemy musieli podać PIN.

Wielu kasjerów i sprzedawców po zapłaceniu zadaje pytanie, czy klient chce otrzymać potwierdzenie płatności kartą. Wiele osób rezygnuje z tego i zabiera ze sobą wyłącznie paragon. To błąd.

Popełniasz ten błąd przy płaceniu kartą? Możesz stracić pieniądze

Wyobraźmy sobie sytuację, w której mimo przyłożenia karty do terminala, transakcja nie została zaakceptowana, chociaż mieliśmy na koncie odpowiednie środki. Sprzedawca podejmuje kolejną próbę, ale ta nie przynosi efektu. Powody mogą być różne, ale najczęściej to problemy z połączeniem z bankiem czy chwilowe przerwy w dostawie prądu. Zdarza się, ze zniecierpliwieni rezygnujemy z zakupu - zwłaszcza, jeśli nie mamy przy sobie gotówki.

Gdy później sprawdzamy stan konta, widzimy, że środki jednak zostały pobrane. Co wtedy zrobić? Warto pamiętać, że w takim przypadku konieczne jest potwierdzenie płatności lub potwierdzenie odrzucenia płatności. Jeśli nie mamy ich przy sobie, nie otrzymamy zwrotu pieniędzy - bank w takim przypadku raczej reklamacji nie uwzględni.

Dlatego też, gdy płacimy m.in. za zakupy, zawsze zabierajmy ze sobą druczek z potwierdzeniem płatności. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w sytuacjach, gdy występują problemy z płatnością. Będzie on dowodem, który można wykorzystać w banku w celu wyjaśnienia całej sytuacji.

Płacisz kartą? O tym warto pamiętać

Sprzedawca nie ma dostępu do danych osobowych klienta i karty, ponieważ wszystkie informacje są szyfrowane. W niektórych przypadkach, jeśli ma wątpliwości co do tego, czy dana osoba może używać karty, może poprosić o okazanie dowodu tożsamości lub nawet kartę zatrzymać.

Jeśli płacimy kartą, warto zachować wszelkie środki ostrożności. Nie pozwól, by pracownik sklepu odszedł gdzieś z twoją kartą, a nim zatwierdzisz transakcję, sprawdź kwotę rachunku.

