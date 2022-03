Wychodząc rano z domu na wielką akcję sprzątania plaży, 38-letnia Jennie Fitzgerald nie mogła przewidzieć, że wróci do niego z cennym skarbem! Gdy kobieta szła plażą, w pewnym momencie dosłownie przewróciła się o zakopaną w ziemi skrzynkę. Jak się okazało, była ona wypełniona po brzegi kosztownościami.

- Nigdy wcześniej nie znalazłam czegoś takiego na plaży. Zwykle szukam muszli. To było niesamowite

zdradziła Jennie w rozmowie z "Daily Mail".

Kobieta znalazła na plaży prawdziwy skarb! Teraz czeka na wycenę

Gdy Jennie Fitzgerald zobaczyła zakopaną w piasku skrzynkę, podskórnie czuła, że znalazła coś naprawdę cennego. Była ona zabrudzona i zamknięta na kłódkę, więc po powrocie do domu kobieta zagoniła całą rodzinę do pracy i wspólnie czyścili ją szczoteczkami do zębów. Skrzynki wciąż jednak nie dało się otworzyć, ale podczas procesu czyszczenia, odpadło jej dno i oczom rodziny ukazała się jej zawartość!

- Znaleźliśmy około 100 monet, głównie wiktoriańskich, a niektóre datowane na panowanie Jerzego III, ale były też inne, które wyglądały na średniowieczne i rzymskie

- zdradziła kobieta w rozmowie z northnorfolknews.co.uk.

W skrzynce znajdowały się jednak nie tylko monety, ale także kolekcja klejnotów, zardzewiały zegarek kieszonkowy, stara butelka perfum, sygnet i srebrny uchwyt na zapałki z wygrawerowanym na nim imieniem "Ernest". Skrzynkę i jej skład analizują właśnie eksperci, a szczęśliwa znalazczyni czeka na ich opinię i wycenę znaleziska.

***

