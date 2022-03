Pani Alena Chaha szła ze swoim psem wyrzucić śmieci nocą, gdy ten nagle zauważył coś dziwnego koło kontenera. Okazało się, że to malutki kociak, który przymarzł ciałem do ziemi i nie mógł się poruszać. Gdyby nie jej interwencja, nie przetrwałby najbliższych godzin. Po tym, jak udało jej się odczepić kotka od ziemi, przesiedziała z nim całą noc, karmiąc go i grzejąc, a z samego rano zawiozła do weterynarza. Po kilku tygodniach pani Alena znalazła mu kochający dom, bo jej był już pełen psów i kotów.

Szczęście kociaka trwało do 24 lutego tego roku, kiedy to jego dom w Kijowie, jak wiele innych w tym mieście, stał się celem armii rosyjskiej. Opiekunowie kota zostali walczyć o swój kraj, a kota ewakuowano do Polski. I znów trafił we wspaniałe ręce pani Aleny, by czekać, aż odbiorą go stali opiekunowie. Oby tylko przeżyli.

Tak możesz pomoc ukraińskim kotom. Ich sytuacja jest beznadziejna!

Mnóstwo przytulisk, fundacji, domów tymczasowych i schronisk dla kotów w Polsce, które wspieramy w IV edycji naszej akcji "Mruczek sam nie poprosi o pomoc", ma wiele podobnych historii do opowiedzenia. Wszystko przez to, że też wiele z nich daje dach nad głową kocim uchodźcom, którzy stracili w wyniku wojny swój dom, a przede wszystkim swoich opiekunów.

Tym bardziej prosimy o wsparcie naszej akcji, bo sytuacja jest naprawdę bardzo trudna. Nie dość, że zwykle kocie fundacje, przytuliska i domy tymczasowe, a także schroniska ledwo wiążą koniec z końcem, to teraz jest to dodatkowo utrudnione. Pomóżmy tym miejscom pomagać! Nakarmijmy wspólnie ich podopiecznych. Razem możemy wszystko!

Do 20 kwietnia 2022 roku Portal "RatujemyZwierzaki", Interia oraz Fundacja Psi Los wspólnie organizują IV już edycję ogólnopolskiej zbiórki karmy na rzecz bezdomnych i potrzebujących kotów. W zbiórce bierze udział kilkadziesiąt stowarzyszeń, przytulisk oraz fundacji z całej Polski.

Jak możesz pomóc?

Jeśli chcesz wesprzeć bezdomne zwierzaki bytujące w wymienionych poniżej stowarzyszeniach, przytuliskach i fundacjach, przekaż symboliczną złotówkę i pomóż im przetrwać zimę. Dzięki tobie przysłowiowy Mruczek otrzyma michę pełną karmy!

Psi Los Fundacja im. Joanny Krupińskiej

Nr rachunku bankowego: 56 1750 0012 0000 0000 4083 7744

W tytule przelewu określ nazwę miejsca, które chcesz wesprzeć!

Przelewu możesz także dokonać za pośrednictwem szybkich przelewów bankowych klikając TUTAJ

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mruczek.psilos.org

Możesz też kupić wirtualną porcję karmy!



Wyślij SMS o treści MRUCZEK pod numer 75480 i kup wirtualną porcję karmy dla zwierząt biorących udział w naszej akcji! W odpowiedzi otrzymasz link do pobrania oryginalnej, pamiątkowej grafiki. Koszt wysłania jednej wiadomości wynosi 5 zł (netto), czyli 6,15 zł (brutto).

Współorganizatorem akcji jest INTERIA, patronem portal RatujemyZwierzaki. Sponsorem akcji jest: Chicopee - firma oferująca szeroki asortyment karm dla zwierząt. Patronem medialnym akcji jest Radio Kraków.

Patronem akcji jest portal "Ratujemy zwierzaki"

***

