Potężna śnieżyca uderzy w Polskę. To będzie pogodowy armagedon!

Astronomiczna zima rozpocznie się już niebawem, ale da się Polakom we znaki wcześniej. Wiele wskazuje na to, że zima w Polsce pokaże, na co ją stać. Tak wynika z prognoz serwisu dobrapogoda24.pl.

Potężna śnieżyca uderzy w Polskę

Zdjęcie Polska stanie się centrum pogodowego armagedonu? Na to wskazują najnowsze prognozy / 123RF/PICSEL

W drugiej połowie grudnia napłynie do nas zimna masa powietrza arktycznego, przez co chwyci dwucyfrowy mróz. Według najnowszych prognoz, miejscami temperatura może spaść poniżej -20/-10 stopni C.

- W najbliższych dniach musimy bardzo uważnie śledzić trajektorię ośrodków niżowych i stref frontowych podążających w rejon Polski, bo między 9-13 grudnia w wielu regionach mogą przynieść potężne śnieżyce, paraliż na drogach i lokalne przerwy w dostawie energii elektrycznej - czytamy w serwisie dobrapogoda24.pl.

To nie koniec "pogodowych atrakcji", jakie zaserwuje nam zima. Po przejściu śnieżyc niże i układ wyżowy w głąb Europy zaciągną o wiele chłodniejszą masę powietrza. A ta nadciągnie również nad Polskę.

- To ochłodzenie również musimy śledzić, bo istnieje ryzyko silniejszego mrozu, co najmniej przez jedną, dwie noce - podaje serwis. Silniejszy mróz jest prognozowany około 14 grudnia.

Prognoza pogody na weekend 10 - 11 grudnia 2022

Zdjęcie Do końca tego tygodnia nie czekają nas gwałtowne zmiany w pogodzie / 123RF/PICSEL

Wszystko przed nami. Póki co, pierwszy tydzień grudnia przyniósł pochmurne dni z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północy kraju nadal mogą się pojawiać marznące opady, a od czwartku (8 grudnia) IMGW prognozuje więcej słońca, a mniej opadów. Do końca tygodnia nie czekają nas gwałtowne zmiany w pogodzie.

W czwartek i piątek mniej chmur i mniej opadów, zwłaszcza w zachodniej części Polski. Chłodniej na północy, około 1°C, cieplej na południu kraju, do 5°C. Noce z niewielkim mrozem czekają mieszkańców Suwalszczyzny. W dolinach górskich temperatura spadnie około -5°C.