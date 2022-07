Powraca "Jedenastka" z Stranger Things. Jak dziś wygląda?

Millie Bobby Brown przyszła na świat 19 lutego 2004 r. w hiszpańskiej Marbelli, ale jej rodzice są Brytyjczykami. W wieku czterech lat zamieszkała w Bournemouth w Wielkiej Brytanii, a następnie z rodziną przeniosła się do Orlando w Stanach Zjednoczonych.

W 2013 r. zadebiutowała w serialu pt. Once Upon a Time in Wonderland, a rok później zagrała główną rolę jako Madison O’Donnell w serialu Intruders. Jednak światową sławę przyniósł jej pierwszy sezon serialu Stranger Things, gdzie wcieliła się w postać Jane "Jedenastki" Ives. Świat oszalał na punkcie ostrzyżonej na krótko dziewczynki o zjawiskowej twarzy.

Zgolenie włosów i przebywanie w domu jest w porządku. Jednak wyście na zewnątrz jest trudne. Ludzie zwracają na Ciebie uwagę i pewnie myślą, że jestem szalona. Jednak z czasem zrozumiałam, że powinni patrzyć na moją twarz i oczy, to co się stało z włosami nie ma znaczenia mówiła w amerykańskich mediach o przygotowaniach do swojej roli młoda aktorka

Millie Bobby Brown dzięki serialowi Stranger Things zwróciła na siebie uwagę milionów widzów, ale jeszcze wcześniej zachwycił się nią autor światowych bestsellerów o tematyce grozy Stephen King, który na swoim Twiterze napisał:

Ta dziewczynka z 'Intruders' jest niesamowita. Czy to moja wyobraźnia, czy aktorzy dziecięcy są teraz o wiele lepsi niż kiedyś?

Niewykluczone, że dzięki opinii Kinga, twórcy Stranger Things zainteresowali się młodą aktorką, proponując jej rolę w serialu, który już po pierwszym sezonie zyskał ogromną popularność, i która trwa do dziś. Od 2016 r. Millie Bobby Brown z małej dziewczynki zmieniła się pełnoletnią kobietę, która swoją urodą znowu zachwyciła na prapremierze drugiej części 4. sezonu Stranger Things.

Zdjęcie Millie Bobby Brown nie przypomina już małej "jedenastki" z serialu Stranger Things / BEHAR ANTHONY/SIPA / East News

Wideo youtube

Stranger Things to serial wyreżyserowany przez braci Matta i Rossa Duffer, który opowiada o losach nieustraszonej grupki przyjaciół w prowincjonalnym miasteczku Hawkins. Premiera drugiej części 4. sezonu już 1 lipca na platoformie Netflix.