Powrót do szkół: Co się zmieni w nowym roku szkolnym?

Bezpieczny powrót do szkoły

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało harmonogram przygotowań do roku szkolnego 2021/2022.



Do szkół rozesłano wytyczne przeciwepidemiczne, które mają ułatwić dyrektorom zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki. Uwzględniono takie kryteria jak dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Ponadto omówiono jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.



Oprócz tego do szkół mają trafić środki bezpieczeństwa w postaci stacji dezynfekujących oraz mierzących temperaturę. Do tego także termometry, rękawiczki, maseczki i płyny dezynfekujące. Przewidziana jest także dystrybucja pakietów edukacyjnych. Do szkół trafią filmy oraz inne materiały informacyjne, a także przykłady konspektów lekcji o zdrowiu.



Minister Edukacji i Nauki nadzoruje przygotowania do nowego roku szkolnego

Dodatkowo zaplanowano szkolenia związane z interwencją kryzysową i interwencją wychowawczą. Program wychowawczo-profilaktyczny ma zostać rozszerzony o materiały dotyczące m.in. przeciwdziałania Covid-19. Te działania będą monitorowane przez kuratorów oświaty.



Zaplanowano także konferencje online, w których udział wezmą dyrektorzy szkół. Wszystko to po to, by przedstawić program szczepień nastolatków.

Od czerwca jest możliwa rejestracja na szczepienia dzieci, które ukończyły 12 lat. Natomiast od września szczepienia będą możliwe także w szkołach. Mają być organizowane dowozy do punktów szczepień lub dojazd jednostek do placówek.



Na pierwszy tydzień września zaplanowano spotkania z rodzicami dotyczące szczepień. Tydzień później odbędzie się zbieranie deklaracji oraz formularzy zgody, by w trzecim tygodniu września rozpocząć szczepienie uczniów.



Co czeka uczniów po powrocie do szkoły?

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział kilka zmian. Modyfikacji ulegnie kanon lektur szkolnych. Ze szkół średnich ma zniknąć "Mała Apokalipsa" Tadeusza Konwickiego i "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego. Ponadto lekturami szkolnymi zostaną teksty Karola Wojtyły, które zastąpią twórczość Leszka Kołakowskiego.



W szkołach przygotowania idą pełną parą

Uczniowie szkół średnich muszą być przygotowani na to, że w 2022 roku ich plan lekcji ulegnie zmianie. Do listy przedmiotów dołączy historia Polski XX i XXI wieku.



Minister Przemysław Czarnek przewiduje jeszcze jedną zmianę odnoszącą się do uczęszczania na religię, która nie jest obowiązkowa. Uczniowie, którzy nie zdecydują się na branie udziału w lekcjach religii, będą musieli uczęszczać na etykę. O zmianach opowiedział radiowej "Jedynce".

Chcemy wrócić do tego, co było kilkanaście lat temu w polskiej szkole – czyli jeśli ktoś nie chciał chodzić na religię – bo przecież nie musi, bo religia nie jest i nie będzie obowiązkowa – to będzie chodził na etykę.

Chociaż minister edukacji i nauki stwierdził, że przepisy ulegną zmianie już w przyszłym roku, to może minąć sporo czasu, zanim lekcje etyki pojawią się w szkole. Wszystko to przez brak nauczycieli, którzy mogliby taki przedmiot prowadzić.



W związku z tą zmianą znikną okienka między lekcjami, które często były powodowane tym, że lekcja religii nie odbywała się w środku dnia.



