Nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną, ani nawet grzybem, choć do królestwa tych ostatnich zaliczylibyśmy go w pierwszej chwili. Przedziwny organizm stał się bohaterem profilu Lasów Państwowych na Facebooku.

Przy opublikowanej fotografii tajemniczego, fioletowego obiektu czytamy: "proszę Państwa, oto i Bukietek malinowy! Widać przecież, prawda?

Bukietek, jak to śluzowce mają w zwyczaju, przemieszcza się pożerając napotkane po drodze mikroorganizmy i poszukując miejsca dogodnego do dalszego rozwoju. Uwielbia próchniejące, wilgotne drewno. Kryje się w ciemnych zakamarkach i choć jest naprawdę malutki, to stosunkowo łatwo dostrzeżemy go dzięki jego jaskrawym, malinowo-czerwonym barwom.

Właśnie teraz, gdy zima przepycha się z wiosną, łatwo natknąć się w lesie na te niezwykłe organizmy. Śluzowce nie są roślinami, zwierzętami ani grzybami, stanowią odrębną, bardzo ciekawą grupę organizmów. Choć występują wokół nas stosunkowo powszechnie, to ich efemeryczny charakter sprawia, że z reguły pozostają niezauważone. A czasem wystarczy po prostu rzucić okiem na butwiejący pniak".

Jak dowiadujemy się więc z posta bukietek malinowy, bo tak nazywa się ów gatunek, jest śluzowcem. Śluzowce to grupa organizmów zaliczanych do królestwa Protista, charakteryzujących się brakiem wyraźnie zdefiniowanej budowy anatomicznej i zdolnością do przemieszczania się poprzez tworzenie wypustek.

Bukietek malinowy, nazywany też czasami bukietkiem kropkowanym, to jeden z charakterystycznych przedstawicieli protistów grzybopodobnych.

To niewielki, jednokomórkowy organizm, który zwykle osiąga wielkość od 0,5 do 1 mm. Jego ciało składa się z jednej dużej komórki, wewnątrz której znajduje się jądro oraz liczne wakuole, czyli pęcherzyki wypełnione płynem. Charakterystyczną cechą śluzowców jest brak sztywnej ściany komórkowej, dlatego też bukietek malinowy ma miękkie, elastyczne ciało, które może przyjmować różne kształty.

Bukietek jest organizmem heterotroficznym, czyli odżywiającym się innymi organizmami. Żywi się drobnymi organizmami, takimi jak bakterie, glony, pierwotniaki czy drożdże, które łapie za pomocą swoich pseudopodiów i wciąga do wnętrza swojego ciała. Następnie trawienie odbywa się w specjalnych pęcherzykach trawień, gdzie enzymy rozkładają pożywienie na proste związki.

Mimo swojej pozornej prostoty, bukietek malinowy jest organizmem niezwykle interesującym dla naukowców zajmujących się biologią. Głównie ze względu na strukturę i sposób przemieszczania się. Jak podkreślają eksperci nie stanowi żadnego zagrożenia dla człowieka, choć jego widok może niektórym przysporzyć nieco stresu.