Poznaj poranne nawyki ludzi żyjących ponad 100 lat

Zwyczajami ludzi zamieszkujących niebieskie strefy eksperci fascynują się od lat. Nic w tym dziwnego - ludzie ci wyróżniają się ponadprzeciętną długością życia, a sędziwy wiek osiągają ciesząc się doskonałym zdrowiem i kondycją. Sekret długowieczności mieszkańców tych wyjątkowych obszarów tkwi w ich stylu życia. Stosują oni bowiem bogatą w warzywa i owoce dietę, są aktywni fizycznie, stronią od używek i starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ważnym elementem ich codziennej rutyny są zdrowe poranne nawyki, które mają pozytywny wpływ zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Reklama

Aby z odpowiednim nastawieniem i dobrym samopoczuciem rozpocząć nowy dzień, mieszkańcy zaliczanej do niebieskich stref japońskiej Okinawy stosują koncepcję "ikigai". Polega ona na znalezieniu celu, który nadaje życiu sens i dostarcza nam satysfakcji. To siła napędowa, dzięki której mamy energię do działania i chęć podejmowania nowych wyzwań. Ludzie zamieszkujący Okinawę tuż po przebudzeniu poświęcają chwilę na kontemplację własnego "ikigai". "Proces znalezienia tej wewnętrznej siły opiera się na pięciu filarach. Są nimi rozwijanie umiejętności cieszenia się z małych rzeczy, samoakceptacja, uważność oraz kontakt z naturą i innymi ludźmi" - tłumaczy w rozmowie z "Well & Good" Ken Mogi, neurobiolog i autor książki "Ikigai. Japońska sztuka szczęścia".

Kolejnym, nieco bardziej przyziemnym, nawykiem mieszkańców niebieskich stref jest spożywanie wartościowego, zdrowego śniadania. Podczas gdy wciąż rośnie popularność okresowych postów, które zakładają pomijanie śniadań lub jedzenie ich w późniejszych godzinach, długowieczni mieszkańcy włoskiej Sardynii, japońskiej Okinawy, kostarykańskiego półwyspu Nicoya, greckiej Ikarii oraz kalifornijskiego miasta Loma Linda pozostają wierni klasycznemu podejściu do diety. Jak podkreśla słynny badacz niebieskich stref, Dan Buettner, pożywne śniadanie stanowi podstawę jadłospisu zamieszkujących je społeczności. "Zwykle zaczynają dzień od miski owsianki z daktylami, orzechami włoskimi i mlekiem sojowym. Każdego ranka piją też sok z suszonych śliwek, który usprawnia procesy trawienne, a także obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu" - wskazuje Buettner.

Ekspert ma również dobrą wiadomość dla kawoszy - porannym nawykiem kultywowanym przez mieszkańców wszystkich niebieskich stref jest popijanie aromatycznej małej czarnej. "Ludzie zamieszkujący te tereny piją od dwóch do trzech filiżanek czarnej kawy dziennie. Z picia kawy uczynili swoisty rytuał - przy filiżance małej czarnej spotykają się ze znajomymi i rodziną, śmieją się, rozmawiają i miło spędzają czas. Ma to skądinąd uzasadnienie naukowe - jak podaje American Heart Association, spożywanie kawy - zarówno tej zawierającej kofeinę, jak i bezkofeinowej - wiąże się z niższym ryzykiem przedwczesnej śmierci" - wyjaśnia Buettner.

Jak wspomina Sarah Wilson, australijska dziennikarka i autorka książki "First, We Make The Beast Beautiful: A New Story on Anxiety", poprosiła ona kiedyś Buettnera o podzielenie się jego własnymi porannymi zwyczajami. Badacz, inspirując się nawykami mieszkańców niebieskich stref, swój dzień zaczyna od zjedzenia zdrowego śniadania i trwającego około 20 minut joggingu. Ważnym elementem jego porannej rutyny jest też... prawienie innym komplementów. "Powiedz coś miłego pierwszej osobie, którą spotkasz rano. Gwarantuję, że to pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że zachowania są zaraźliwe, więc jeśli wykonasz jakiś miły gest, prawdopodobnie do ciebie wróci" - sugeruje Buettner.

* * *



Zobacz więcej: