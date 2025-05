Skóra pod pachami też się starzeje. Jak o nią zadbać w każdym wieku?

Materiał promocyjny

Zazwyczaj w kontekście starzenia się skóry, myślimy o twarzy, szyi czy dłoniach. Rzadko która z nas pamięta, że skóra pod pachami także się ulega zmianom. I choć to miejsce ukryte przed światem, nie powinnyśmy go ignorować. Z wiekiem pachy przestają być gładkie i jędrne. Pojawiają się przebarwienia, wiotkość, przesuszenie i wrażliwość. To naturalny proces, ale wcale nie znaczy, że nie możemy go spowolnić.