Zaczerwienionej i bolesnej mówimy „nie”. Jak dbać o skórę pod pachami by była gładka i zdrowa?

Skóra pod pachami to cicha bohaterka codzienności. Albo antybohaterka. To strefa niby niewidoczna, a jednak potrafi zadecydować o tym, czy czujemy się komfortowo. Kiedy zaczyna protestować, robi to z przytupem – pojawia się pieczenie i swędzenie, a być może nawet ból. Za każdym razem przypomina nam, że coś zostało zaniedbane. A przecież wystarczy odrobina świadomych wyborów, by do tego w ogóle nie doszło. Jak dbać o skórę pod pachami by była gładka i zdrowa?