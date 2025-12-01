Co znajduje się w paczkach dla pracowników sieci Biedronka?

W oficjalnym komunikacie sieć Biedronka poinformowała, że na świąteczne benefity dla pracowników i ich rodzin przeznaczono niemal 120 mln zł. Na paczki i przyjęcia świąteczne firma przeznaczyła ok. 65 mln zł, na e-kody - 55 mln zł. Łącznie pracownicy otrzymają 171 600 paczek, w tym 88 500 dla pracowników oraz 83 100 dla ich dzieci.

Pracownicy Biedronki w swoich świątecznych paczkach otrzymali frytkownicę beztłuszczową, książkę z przepisami oraz zestaw słodyczy Biedronka Premium. Z kolei w paczce dla dzieci w wieku do dwóch lat znalazł się pluszowy projektor królik Benny, cztery zestawy puzzli, gra "Arka Noego" oraz naklejki Puffy i tatuaże zmywalne.

Z kolei dzieci w wieku 3-6 lat otrzymały zabawkę z serii MagicJinn zwierzęta, grę "Wyścig kurczaków", klocki magnetyczne, puzzle "Rodzina misiów" i zestaw kreatywny z gliną.

Dzieci w grupie wiekowej 7-10 lat mogą cieszyć się z zestawu "Labirynt wyzwanie", gry zręcznościowej "Akrobaci", puzzli edukacyjnych z mapą świata i układem słonecznym, długopisu 3D, naklejek i łamigłówki oraz praktycznej butelki na wodę.

Dla nastolatków w wieku od 11 do 18 lat Biedronka przygotowała przenośny projektor, trójwymiarowy model wieży Eiffla z oświetleniem LED, grę karcianą Zero, butelkę na wodę i worko-plecak z odblaskami.

Łączna wartość paczki dla pracownika to ok. 630 zł, a dla dziecka - ok. 360 zł. Pracownicy otrzymują e-kody, którymi mogą zapłacić za zakupy w sieci Biedronka. Kwoty zasilenia e-kodów różnią się w zależności od progu dochodowego i wynoszą od 610 do 670 zł.

Pracownicy Biedronki zaczną masowo sprzedawać prezenty?

Jeden z pracowników sieci Biedronka nagrał krótkie wideo, w którym pokazuje, co zawierała jego świąteczna paczka od pracodawcy. Mężczyzna wymienia łakocie w postaci m.in. migdałów w czekoladzie, truskawki liofilizowane, bananów w czekoladzie oraz wiśni w czekoladzie.

Z kolei o kartce z życzeniami świątecznymi, autor nagrania powiedział: "Kogo to interesuje", wyrzucając ją za siebie. W jego paczce świątecznej znalazła się również frytkownica beztłuszczowa, czyli tzw. air fryer.

W kontekście tego urządzenia AGD mężczyzna pokusił się o komentarz i poradę skierowaną do widzów. "Na Allegro kosztuje 800 zł, ale poczekajcie kilka dni, bo ruszy masowy handel tym na OLX, więc dostaniecie to na bank taniej" - powiedział.

Tym samym mężczyzna zasugerował, że jego koleżanki i koledzy z Biedronki będą chcieli sprzedać prezenty otrzymane od swojego pracodawcy.

