"Polskie żony" w poniedziałki o 21:00 na antenie Polsat Cafe!

Mówi się o nich "szyja rodziny", bez której "głowa rodziny" nie byłaby w stanie funkcjonować. Jakie są tak naprawdę polskie żony? Czy Polki pielęgnują ciepło domowego ogniska, potulnie "służąc" swoim mężom? Co dla polskich kobiet oznacza bycie żoną?

Zobacz także: QUIZ: Jakim typem żony jesteś? Wymarzona, szefowa, a może księżniczka? Sprawdź!

Autorski serial dokumentalny "Polskie żony", który od października w każdy poniedziałkowy wieczór o godz. 21:00 pojawia się na antenie Polsat Cafe, szczerze i bez koloryzowania opowiada o życiu polskich żon. Twardo stąpające po ziemi, świadome swojej siły, skoncentrowane na pracy i obowiązkach, ale też na rodzinie i bliskości z partnerem. Z jednej strony nowoczesne, z drugiej nie zapominające o swoich korzeniach, tradycjach i radości, jaką czerpią z życia (w szczególności z życia małżeńskiego).

Reklama

Przez siedem 44-minutowych odcinków programu Polsat Cafe przyjrzymy się codziennemu życiu kilku bohaterek. Będziemy im towarzyszyć podczas natłoku codziennych obowiązków, spotkań towarzyskich oraz wyjątkowych okazji. Razem z nimi przeżyjemy sukcesy, wzloty i upadki, kłótnie i miłosne uniesienia, odkryjemy patenty na udaną randkę z mężem, sposoby na nudę czy samotność.

Bohaterki programu "Polskie żony"

Bohaterki "Polskich żon" pochodzą z różnych regionów Polski. Polsat Cafe za pośrednictwem programu pozwoli nam przenieść się zarówno na sielską wieś, jak i doświadczyć wielkomiejskiego pędu - tak by każdy z widzów znalazł bohaterów i sytuacje, z którymi może się identyfikować.



Kasia - artystka i żona rapera. W ich młodym stażem związku to ogień jest najważniejszy - i Kasia zrobi wszystko, by nieustannie go podsycać.



Patrycja - mama trójki dzieci i żona wspierającego Michała. Razem z mężem dźwiga bagaże przeszłości, wśród prozy życia próbując znaleźć czas i miejsce dla siebie.



Basia - dbająca o dzieci i gospodarstwo żona rolnika. Po 16 latach wspólnego życia i pracy na wsi jest pewna, że to jej miejsce na ziemi. Nawet jeśli czasem w tym miejscu czuje się bardzo samotna.

Przeczytaj również: Jesienne nowości w Polsat Cafe! Co zobaczymy na ekranach?



Agnieszka - kobieta sukcesu, która wyszła za mężczyznę sukcesu. I to wyszła błyskawicznie, w Las Vegas - doskonały wielkomiejski początek ich wielkomiejskiego związku.

Irena - Ślązaczka z krwi i kości, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Żona z najstarszym stażem małżeństwie w programie. Wie, że zakochanie nie trwa wiecznie. To miłość, przyjaźń, przywiązanie i humor, który łączy ją z mężem, są na zawsze.



Dorota - projektantka luksusowych ubrań i akcesoriów, którą mąż wspiera w budowie modowego imperium. Pod warstwą złota i brokatu bizneswoman kryje wielkie serce i ogromną wiarę - w Boga, miłość i sukces swojej rodziny.



W najnowszym reality show przygotowanym przez Cool Company na zlecenie Polsat Cafe nie zabraknie zabawnych sytuacji damsko-męskich. Czy bohaterki i ich mężowie wpiszą się w małżeńskie stereotypy? Czy z łatwością określimy, kto w tych związkach rządzi? A może partnerskie relacje okażą się przeważające? Z pewnością dużo kolorytu zapewnią także rodzinne historie, w których udział wezmą: teściowe, dzieci, energetyczni sąsiedzi, lokalni działacze oraz przyjaciółki, bez których żadna kobieta nie wyobraża sobie życia.

Oglądaj odcinki programu "Polskie żony" w każdy poniedziałek o godzinie 21:00 na antenie Polsat Cafe!