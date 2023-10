Na niektórych emerytów czeka miła niespodzianka z ZUS-u

Piątek 13. to dzień, który wzbudza skrajne emocje. Osoby przesądne wierzą, że jest on pechowy i sprowadza na ludzi nieszczęście. Nadchodzącego piątku nie muszą się jednak obawiać niektórzy seniorzy. Wręcz przeciwnie — będzie to dla nich szczęśliwy dzień!

Pamiętajmy, że ZUS wypłaca emerytury w odgórnie ustalonych terminach w każdym miesiącu w roku. Jest to dokładnie 7 dni. Terminy te ulegają jednak zmianie, jeżeli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy, niedzielę lub też święto. Wtedy świadczenia wypłacane są dwa dni wcześniej.

Właśnie taka sytuacja ma miejsce w październiku, w którym planowany termin wypłat, czyli 15 października wypada akurat w niedzielę. Z tego powodu ZUS przesunął datę wypłaty świadczeń. Seniorzy mogą spodziewać się swoich emerytur tuż przed weekendem, czyli w piątek 13 października.

Emerytury najszybciej dostaną ci, którzy posiadają konta bankowe. Świadczenia wraz z innymi dodatkami są zwykle dostępne na kontach emerytów dzień przed terminem płatności. Pozostali emeryci muszą czekać na wizytę listonosza.

Kiedy wypłacane są emerytury?

Terminy wypłat świadczeń dla seniorów wypadają kolejno 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. Decyzja o tym, którego dnia dostaniemy naszą emeryturę, zapada odgórnie. ZUS może wybrać jeden z tych terminów, na podstawie liczby wypłat, których dokonuje danego dnia, a także wpływów ze składek.

Czy można zmienić termin wypłaty emerytury?

Jeśli chcemy zmienić termin wypłaty emerytury, jeszcze na etapie składania wniosku powinniśmy wystosować taką prośbę. Zmiana jest możliwa tylko w kilku przypadkach, które będziemy musieli odpowiednio uzasadnić.

Należą do nich np. termin płatności alimentów lub innych zobowiązań, który został wyznaczony urzędowo. Takie terminy nie podlegają negocjacji. Jednakże jeśli naszym powodem jest np. termin spłaty raty kredytu, ZUS może odrzucić naszą prośbę.

