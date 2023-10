Spis treści: 01 ZUS zmienia termin wypłaty emerytur. Ci seniorzy muszą liczyć się ze zmianami

02 Jakie są terminy wypłat emerytur? Oto w jakie dni przelewy z ZUS

03 ZUS: terminy wypłat emerytur 2023. Zmiany w październiku

ZUS zmienia termin wypłaty emerytur. Ci seniorzy muszą liczyć się ze zmianami

"ZUS rozpoczął wypłaty październikowych świadczeń. Seniorzy zapewne od razu zobaczą różnicę - wypłaty są znacząco niższe niż we wrześniu" - donosi serwis fakt.pl.

Dlaczego? We wrześniu na konta emerytów i rencistów, czyli około 8 milionów osób w Polsce, wpłynęły tzw. czternastki. Maksymalnie można było otrzymać 2 650 zł brutto. W tym miesiącu seniorzy nie mają jednak co liczyć na jakiekolwiek dodatkowe wypłaty. Tych już w tym roku nie będzie. Aż do marca 2024 roku emeryci będą musieli zadowolić się "gołymi emeryturami".

Reklama

To jednak nie koniec zmian. W październiku zmienią się również terminy wypłat emerytur.

Zobacz również: Czy 2024 będzie wyjątkowym rokiem przestępnym? Sprawdzisz to dzięki dwóm prostym zasadom

Jakie są terminy wypłat emerytur? Oto w jakie dni przelewy z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma stałe dni miesiąca, w których wypłaca świadczenia. Każdy senior otrzymuje emeryturę w dniu określonym w decyzji o jej przyznaniu. Tego dnia pieniądze zostają wysłane do emeryta pocztą lub przelane na konto bankowe - w zależności od tego, na jaką opcję się zdecyduje.

Możliwe terminy wypłat emerytur z ZUS to każdego miesiąca kolejno: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. Dla października pierwszy taki termin wypadł w niedzielę. Jeden z kolejnych, 15 dzień miesiąca, tę sytuację powtarza. Co to oznacza dla seniorów?

Zobacz również: Dług alimenciarzy urósł do 14,5 mld zł. W tych województwach dłużników jest najwięcej

Zdjęcie ZUS: terminy wypłat emerytur 2023. Zmiany w październiku / 123RF/PICSEL

ZUS: terminy wypłat emerytur 2023. Zmiany w październiku

W przypadku, kiedy termin wypłat emerytury wypada w święto lub inny dzień wolny od pracy, ZUS przesyła pieniądze wcześniej.

W październiku ze zmianami dotyczącymi daty wypłaty emerytur muszą więc liczyć się dwie grupy osób. Pierwszą z nich jest ta, która świadczenie zwyczajowo otrzymuje pierwszego dnia miesiąca. Ci seniorzy otrzymali pieniądze 29 września, czyli w pierwszym wcześniejszym najszybciej dostępnym terminie.

Podobnie emeryci, którzy zwyczajowo otrzymują pieniądze 15. dnia miesiąca w październiku emeryturę otrzymają w piątek, 13 października.

Zobacz również: 500 plus pod lupą ZUS. 80 tys. osób już straciło świadczenie