Spis treści: 01 Okresowa emerytura kapitałowa: komu przysługuje

02 Kiedy nie przysługuje ci okresowa emerytura kapitałowa? Jest nowa data wypłaty "czternastki". Kiedy pieniądze trafią na konta seniorów?

Niektóre Polki mogą powiększyć swoją emeryturę. Muszą jednak spełnić kluczowy warunek. Wyższą emeryturę mogą otrzymać kobiety, które urodziły się między marcem a czerwcem 1956 roku i pobierały okresowe świadczenia kapitałowe. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy skierować odpowiedni wniosek do ZUS.

Jak informowała "Rzeczpospolita", wyższe świadczenia dla kobiet urodzonych we wspomnianym terminie to efekt zmian, które zaszły w OFE i obniżenia wieku emerytalnego w 2017 roku. Jak mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Tomasz Lasocki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, urząd przeliczy emerytury wszystkim kobietom, które przeszły na okresową emeryturę kapitałową w wieku 60 lat i w 2023 roku ukończą 67 lat.

Okresowa emerytura kapitałowa: komu przysługuje

Zdjęcie Niektóre kobiety mogą liczyć na wyższą emeryturę / Marek Bazak / East News

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje Polkom, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Oprócz tego muszą spełnić kilka innych warunków. ZUS wymienia następujące:

należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),

mają ukończone 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet),

mają prawo do emerytury na nowych zasadach,

na ich subkoncie w ZUS znajduje się suma środków równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

- Przyznamy Ci okresową emeryturę kapitałową od dnia, w którym przyznaliśmy Ci emeryturę na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Będziemy ją wypłacać razem z tą emeryturą - informuje ZUS w komunikacie. Zobacz też: ZUS przypomina o niezrealizowanym świadczeniu. Kto może je dostać?

Kiedy nie przysługuje ci okresowa emerytura kapitałowa?

Zdjęcie Urodziłaś się w tych latach? Możesz otrzymać wyższą emeryturę. Są jednak pewne warunki / 123RF/PICSEL

Jeśli chodzi o sumę środków na subkoncie, ZUS wyjaśnia tę kwestię następująco:

- Jednym z warunków, które musisz spełnić, aby otrzymać okresową emeryturę kapitałową, jest odpowiednia suma środków na Twoim subkoncie w ZUS, która powinna być równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego. Oznacza to, że jeżeli ta kwota jest niższa, to nie przysługuje Ci okresowa emerytura kapitałowa. Od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego wynosi 5887,80 zł (20 x 294,39 zł) - podaje ZUS.

ZUS podkreśla, że jeśli na koncie znajdzie się za mało środków i z tego powodu nie zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, środki będą doliczone do podstawy, od której obliczają emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

