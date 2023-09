Temat emerytur potrafi rozgrzać do czerwoności. Seniorzy w Polsce od lat narzekają na zbyt niskie świadczenia i ich zdaniem tegoroczna waloryzacja nie nadąża nad rosnącymi cenami. Jednak w kraju nad Wisłą są również emeryci, którzy nie muszą dokładnie przyglądać się każdej, wydanej złotówce.

Gdzie wypłacana jest najwyższa emerytura w Polsce?

Dziennikarz serwisu Biznes Interia Przemysław Terlecki dotarł do listy dziesięciu najwyższych emerytur w Polsce. I należy przyznać, że kwoty tych świadczeń robią ogromne wrażenie.

Najwyższa emeryturą w Polsce może pochwalić się mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna na takie świadczenie pracował 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni - informuje Biznes Interia. Co więcej - senior z Zabrza przez 62 lata pracy nigdy nie przebywał na zwolnieniu chorobowym.

90-latek przeszedł na emeryturę cztery lata temu, a kwota którą otrzymuje z ZUS jest m.in. dwukrotnie wyższa niż pensja premiera Mateusza Morawieckiego.

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Najwyższa emerytura w Polsce, należąca do 90-letniego mężczyzny z Zabrza wynosi 43,4 tys. zł. I choć taka kwota z pewnością robi duże wrażenie, to jednak w Polsce nie brakuje emerytur zbliżonych do tej, pobieranej przez szczęśliwca ze Śląska.

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce?

Pora na drugą stronę medalu. Najniższe świadczenie emerytalne otrzymuje mieszkaniec Wrocławia. Kwota jego emerytury jest wręcz absurdalna. Otóż ZUS informował niedawno, że najniższą emeryturę w Polsce, wynoszącą 2 grosze, otrzymuje wrocławianin, który w swoim życiu zapłacił tylko jedną składkę do ZUS w wysokości 1,01 zł.