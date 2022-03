George Friedman to amerykański politolog, który zajmuje się geopolityką i współczesną doktryną wojenną. W 2012 roku w rozmowie z Forbsem stwierdził, że przyszłość Europy nie będzie wolna od konfliktów zbrojnych. Ku zdziwieniu dziennikarza, który przeprowadzał wywiad, zaznaczył, że Rosja jest szczególnie niebezpieczna i najprawdopodobniej to ona przystąpi do ataku. "Ludzkie motywacje się nie zmieniły, dlatego na świecie nadal będzie dochodziło do konfliktów. To nie Iran czy Chiny będą zarzewiem przyszłego konfliktu, ale rządzona przez służby specjalne Rosja" - tłumaczył prof. George Friedman. Jak ekspert doszedł do takich wniosków?

Pokój w Europie nie będzie trwał wiecznie — taki przekaz płynął z wywiadu, którego futurolog prof. George Friedman udzielił jednemu z portali dekadę temu. "Naprawdę uważa pan, że stateczni dziś Niemcy nigdy się nie zmienią, a Rosjanie to teraz naród zupełnie wyzbyty imperialnych tęsknot?" - pytał specjalista dziennikarza z niedowierzaniem.

Nic w historii Polski nie daje prawa, żeby tak myśleć. Wasze doświadczenie nie pozwala na ślepy optymizm ostrzegał George Friedman.

Zdjęcie George Friedman to amerykański politolog, który zajmuje się geopolityką / Jordan Naylor / Contributor / Getty Images

"Rosja może stać się nieprzewidywalna". George Friedman przewidział wojnę?

"Polacy wiedzą, jak szybko Rosja może stać się nieprzewidywalna" - tłumaczył ekspert, powołując się na historię narodu polskiego. "To paradoks Rosji, że od czasów Napoleona jej gospodarka jest słaba i niestabilna, a jednak kraj ten jest w stanie przeprowadzić wyprawę wojenną w sposób niedościgły dla każdego innego kraju" - tłumaczył politolog. Dziś już wiemy, że słowa, które George Friedman wypowiedział dziesięć lat temu, niestety okazały się prorocze.

George Friedman wyjaśnił także, dlaczego jego zdaniem to właśnie Rosja jest najbardziej niebezpieczna. "Sercem tego państwa jest aparat bezpieczeństwa" - powiedział futurolog.

Rosji można narzucić taką dyscyplinę, jakiej nie byłby w stanie znieść żaden inny kraj zaznaczył.

George Friedman zwrócił także uwagę na uzależnienie Niemiec od Rosji. "Dziś jedna trzecia PKB Niemiec pochodzi z eksportu. Są całkowicie zależni od nabywców swoich towarów" - powiedział w 2012 roku futurolog. "Co się stanie, jeśli dotychczasowi nabywcy przestaną z jakiegokolwiek powodu kupować niemieckie produkty? Jak wtedy zmienią się Niemcy?" - stawia pytanie ekspert.

***

