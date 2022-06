O Fundamentalistycznym Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach zrobiło się głośno w 2008 roku. To właśnie wtedy organom ścigania udało się wyswobodzić ponad 400 nieletnich i zdobyć dowody na wieloletnie nadużycia, których dopuszczali się tamtejsi "możni". Na jaw wyszły aranżowane małżeństwa dorosłych mężczyzn z 14-latkami i inne karygodne praktyki, które sekta FLDS przedstawiała jako konieczne do zbawienia.

Lider i samozwańczy prorok FLDS, Warren Jeffs wówczas został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Lista przewinień surowego "prezydenta" zgrupowania, którego fundamenty opierają się na poligamii, jest długa i szokująca. O życiu wspólnoty pod wodzą Jeffsa opowiada nowy dokument Netfliksa pod tytułem "Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo".

Warren Jeffs: Namaszczony syn proroka. Jak funkcjonuje FLDS?

Warren Jeffs wychowywał się w społeczności FLDS. Urodził się w 1955 roku w San Francisco. Był jednym z osiemdziesięciorga dzieci Rulona Jeffsa - proroka fundamentalistycznej sekty działającej na terenie Stanów Zjednoczonych. Warren był wcześniakiem - to sprawiło, że wpływowy ojciec od najmłodszych lat traktował go wyjątkowo, wiążąc z nim duże nadzieje.

Warren Jeffs dorastał nasiąkając zasadami, którymi żyła wspólnota. Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to ruch wyznający niezwykle kontrowersyjne poglądy. Członkowie wierzą, że poligamia jest drogą do zbawienia. Według najważniejszego założenia mężczyzna, który chce po śmierci wstąpić do raju, musi za życia poślubić przynajmniej trzy żony. Im więcej partnerek życiowych zostanie mu przypisanych przez "proroka", tym ważniejszą rolę pełni we wspólnocie i tym bliżej jest życia wiecznego.



Według założeń NLDS, biblijna postać starotestamentowego Adama jest uosobieniem Boga Ojca. To decyduje o przewadze mężczyzn. Co, zgodnie z zasadami FLDS, należy do obowiązków kobiet? Członkinie sekty mają być posłuszne mężom we wszystkim, co robią. Do zadań żeńskiej części społeczności należy jedynie rodzenie dzieci, wychowywanie potomstwa i modlitwa. Tylko w ten sposób mogą osiągnąć zbawienie.



Zdjęcie Fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich to ruch wyznający niezwykle kontrowersyjne poglądy. Członkowie wierzą, że poligamia jest drogą do zbawienia / Stephan Gladieu / Contributor / Getty Images

Przejął władzę po ojcu. Warren Jeffs chciał kontrolować wszystko

Warren przyglądał się pracy ojca i uważnie obserwował jego codzienne obowiązki. Gdy starzec podupadł na zdrowiu, zastępował go i kierował wspólnotą. Ostatecznie w 2002 roku, po śmierci Rulona, oficjalnie objął przywództwo nad sektą. Wiernym wmówił wówczas, że jest młodszą wersją swojego zmarłego ojca - który uznawany był przez członków wspólnoty za ostatniego "proroka". Jako nowy lider sekty poślubił wszystkie żony swojego ojca - źródła podają, że najprawdopodobniej było to około 60 kobiet w różnym wieku. "Po śmierci Rulona Warren żenił się z własnymi matkami. To było popaprane i wiele osób ze wspólnoty miało z tym problem" - wspomina w dokumencie jeden z byłych członków NLDS.

Warren po przejęciu władzy uczynił panujące w zgromadzeniu zasady jeszcze bardziej surowymi. Kobietom nakazał noszenie jednakowych strojów, w tym zakrywającej całe ciało bielizny. Mężczyźni, którzy posiadali jakiekolwiek majątki, byli zobowiązani przekazać je na rzecz wspólnoty NLDS. Warren chciał kontrolować wszystko i mieć władzę nieograniczoną.

Warren jako przywódca sekty miał także możliwość przydzielania żon wybranym przez siebie mężczyznom, a w konsekwencji mógł decydować o zbawieniu członków grupy (biorąc pod uwagę zasady, jakie w niej funkcjonowały). Podlegli mu "biskupi" szczycili się gromadą młodych żon. Niektóre z nich miały zaledwie 14 lat. "Kobieta powinna wspomagać swego męża przez posłuszeństwo wobec niego. Musi we wszystkim go słuchać. Niezależnie od tego, co chce zrobić, powinna zawsze pytać się go o zgodę" - nauczał Warren.

Zdjęcie Joanna Keate, jedna z kobiet należących do sekty NLDS podczas procesu Warrena / Pool / Pool / Getty Images

Aranżowane małżeństwa nieletnich to jeden z najważniejszych zarzutów postawionych Warrenowi Jeffsowi. Dziewczynki, które w czasie nielegalnych ceremonii zostały wydawane za mąż, nie wiedziały nic o życiu małżeńskim. "Nie byłam gotowa na to, co się dzieje po ślubie. Powiedziałam mojemu mężowi: 'Nie chce żebyśmy się dotykali. Nie chcę spać w tym samym łóżku, co ty'. Powiedział, że to jego prawo, a mój obowiązek i zaczął uprawiać ze mną seks. Najgorsze było to, że nie wiedziałam wtedy, co się ze mną dzieje. Byłam przestraszona i obolała. Nie znałam takiego słowa jak 'gwałt'. Nie było go w słowniku NLDS. Prosiłam, żeby przestał. Po wszystkim poszłam do łazienki i długo płakałam. Próbowałam znaleźć w tym wszystkim wolę bożą" - wspomina swoją historię jedna z ofiar zaaranżowanego przez Warrena małżeństwa. Gdy wydano ją za mąż za kuzyna, miała zaledwie 15 lat.

Poszłam do Warrena i powiedziałam mu, co się stało w sypialni. Wierzyłam, że jeśli powiem mu o wszystkim on potwierdzi, że takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Zamiast tego powiedział mi, że mam wracać do domu, w którym oddam siebie, swój umysł ciało i duszę mężowi, bo to jest moja droga do zbawienia kontynuowała.

Poszukiwało go FBI. Warren Jeffs nadal odsiaduje wyrok

Nadużycia, których dopuszczał się przywódca sekty, długo były tuszowane przez członków wspólnoty. Jednak z biegiem lat coraz więcej kobiet decydowało się na ucieczkę ze zgromadzenia. Zeznania uciekinierek sprawiły, że świat dowiedział się o krzywdzie nieletnich i o grzechach sekty NLDS. Działalnością Warrena wówczas zainteresowało się FBI. Za pomoc w jego ujęciu wyznaczono nagrodę - 100 tys. dolarów.

Warren Jeffs został schwytany 28 sierpnia 2006 roku. Ukrywał się wówczas niedaleko od Las Vegas. Dowody zdobyte przez śledczych w 2008 roku były na tyle obciążające, że pozwoliły skazać mężczyznę na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jeff odsiaduje wyrok w więzieniu Powledge Unit. Prowadzi strajki głodowe. W czasie odsiadki próbował także popełnić samobójstwo.

Zdjęcie Warren Jeffs odsiaduje wyrok w więzieniu Powledge Unit / Ethan Miller / Staff / Getty Images

***

