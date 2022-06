Kryształy z PRL-u biją rekordy. Sprawdź, czy masz w domu skarb

Za co kochamy PRL? Można wymienić wiele powodów, lecz w pierwszym momencie myślimy o sentymencie, kolorach odczarowujących szarą rzeczywistość, oryginalność i ponadczasowość. Czasami kojarzy nam się z kiczem, jednak kto go nie usprawiedliwi, gdy w grę wchodzi tak wysoka stawka, jaką jest renesans tej prawdziwie wyjątkowej epoki we wzornictwie, architekturze, modzie i wystroju wnętrz? Ta ostatnia kategoria przeżywa prawdziwe zatrzęsienie. Szklane i kryształowe przedmioty, które w PRL-u zdobiły domy i mieszkania kojarzyły się niegdyś z luksusem, później były raczej oznaką kiczu, lecz teraz znów przeżywają swój złoty wiek.

Piękno przedmiotu użytkowego

Kolekcjonerzy sztuki użytkowej PRL-u polują zarówno na szklane i kryształowe przedmioty zdobiące niegdyś polskie mieszkania, jak i na przedmioty, które wyszły spod ręki najznamienitszych designerów. Warto przy tej okazji poznać pojęcie art déco, czyli stylu w sztuce, którego główną agendą było poszukiwanie piękna w sztuce użytkowej. Choć czas jego największego rozpowszechnienia przypada na lata 1919-1939, to w czasach PRL-u misy, wazony czy meble w dalszym ciągu nawiązywały do klasycyzującego geometryzowania i perfekcyjnego wykonania.

Ceny i jak nie dać się oszukać

Wazony, patery i misy zaprojektowane w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku w Polsce czasami osiągają zawrotne ceny. Np. za wystawiony na jednym z portali zestaw składający się w misy, cukierniczki i wazonu trzeba zapłacić ok. 1,2 tys. zł. Z drugiej zaś strony, po wpisaniu hasła "kryształowa misa PRL" można spokojnie znaleźć piękne przedmioty, które będą nas kosztowały od 30 do 100 zł.

Zdjęcie Jak nie dać się oszukać kupując PRL-owską dekoracyjną perełkę? / Agencja FORUM

Od czego zatem zależą ceny i jak nie przepłacić?

- W tytułach aukcji i ogłoszeń można znaleźć wiele słów-wytrychów, które mają zwabić klienta, a część także nabrać. Modne jest szkło Zbigniewa Horbowego, więc wiele szkła dmuchanego podpisane jest nazwiskiem tego projektanta. Dużo osób poszukuje szkła z Ząbkowic, więc wiele szkła prasowanego sprzedawana jest jako "Ząbkowice" lub "Drost", bo to nazwisko dwójki projektantów pracujących wiele lat dla tej huty. Ceramika to "new look" czy "pikasiak". W przypadku mebli takie słowa-klucze, to "patyczaki", "mid century" czy "art deco". Inne słowa przyciągające kupujących to "design PRL", "PRL", "vintage", "retro". Myślę, że sporo ludzi się na to łapie. Jest troszeczkę snobizm na meblowanie się w PRL-u, więc ludzie, którzy chcą mieć takie przedmioty, a nie odrobili lekcji i nie potrafią odróżnić ciekawego mebla od zupełnie przeciętnego, bazują na opisach sprzedających. Warto więc poświęcić chwilę i zgłębić temat, szczególnie jeśli mamy zamiar wydać sporą kwotę. Przy mniejszych można uczyć się na błędach - mówiła w wywiadzie dla Styl.pl Katarzyna Jasiołek, która regularnie pisze do tytułu branżowego "Szkło i Ceramika" i pisuje katalogi, których tematyką jest dizajn i wzornictwo.

Zdjęcie Wrocławska fabryka fajansu, 1976 rok / Agencja FORUM

Największe emocje wzbudzają oczywiście te przedmioty, które wystawiane są w internecie na popularnych portalach. Okazuje się jednak, że to jeden z najgorszych możliwych sposobów na uczciwy zakup PRL-owego souveniru. Przy rosnącym zainteresowaniu przedmiotami PRL-u na rynku jest coraz więcej podróbek, które od oryginałów odróżnić potrafią często jedynie specjaliści wyposażeni w fachowe narzędzia lub wytrawni kolekcjonerzy, którzy siedzą w temacie od dawna.

Czy masz w domu skarb?

Zdjęcie Wyroby ze szkła zdobione tradycyjną techniką szklarską, Spółdzielnia Produkcyjna w Zielonej Górze, lata 70. / East News

Warto jednak odwrócić sytuację i zastanowić się, co byśmy zrobili, gdyby na naszym strychu znalazło się piękne szkło Zbigniewa Horbowego. Ozdobiłoby ono nasze wnętrze, czy zasiliło nasz portfel?

Jeśli chcemy sprzedać szklany lub kryształowy przedmiot z PRL-u, warto zasięgnąć porady kogoś, kto na tym temacie zjadł już zęby. Sprawdzi on, czy przedmiot jest oryginalnym dziełem, jaka jest jego wartość rynkowa oraz kiedy i komu go sprzedać. Nie warto wystawiać perełek z PRL-u na własną rękę. Bowiem co jeśli być może nawet nie wiemy, że trzymamy w dłoni prawdziwy skarb?