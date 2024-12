Zagadki matematyczne pozwalają rozwijać logiczne myślenie oraz kreatywność. Sprawdź się w naszej łamigłówce, która umożliwi ci wypracowanie obu umiejętności. To także świetna metoda na pobudzenie szarych komórek do myślenia. Twoim zadaniem jest rozwiązanie prostej, lecz podchwytliwej zagadki. Jesteś na to gotowy? Na wykonanie ćwiczenia masz tylko 10 sekund. Powodzenia!