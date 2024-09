Prowadzi to do reguły: dwie liczby x i y są łączone przez różnicę i dodanie ich sumy. Oto wzór na rozwiązanie zagadki: (x - y) | (x + y)



Ile więc wynosi w tym przypadku: ? + ?? = 123

Jeśli podzielimy wynik przez 1 | 23, to x i y powinny różnić się o 1, a ich suma powinna wynosić 23.

x - y = 1x + y = 23

Dodając równania, otrzymujemy:

2x = 24

Oznacza to, że x = 12 i y = 11.

Nie jest to jednak jedyna odpowiedź. Jeśli podzielimy wynik na 12 | 3, to dwie liczby x i y powinny mieć różnicę 12 i sumę 3.

x - y = 12x + y = 3

Dodając równania, otrzymamy:

2x = 15

Oznacza to, że x = 15/2 i y = -9/2. Czy wpadłeś na któryś z tych wyników? Jeżeli tak, możesz uznawać się za geniusza wśród osób rozwiązujących zagadki matematyczne!