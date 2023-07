Lato w pełni, pogoda w większości nas rozpieszcza, a temperatury są wysokie, ale nieupalne. W ten weekend jednak termometry w wielu regionach Polski pokażą więcej niż 30 stopni - będzie to najbardziej upalny weekend do tej pory w tym roku. To oznacza nic innego jak wakacyjne burze.

Upały w najbliższy weekend

W sobotę temperatura w dzień może osiągnąć nawet 35 stopni na zachodzie Polski oraz 31 na wschodzie. W niedzielę będzie tylko trochę mniejszy upał - od 30 do 33 stopni, natomiast w poniedziałek do 30 stopni. Z kolei w noce termometry pokażą nawet 20 stopni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Radzi w nim, jak zabezpieczyć się przed wysokimi temperaturami - trzeba unikać bezpośredniej ekspozycji na słońce, schładzać się czy pić odpowiednią ilość płynów. W związku z upałami wzrośnie również zagrożenie pożarowe w lasach.

Chroń swój organizm przed przegrzaniem i odwodnieniem Ograniczaj ekspozycję w terenie otwartym, unikaj bezpośredniej ekspozycji słonecznej-stosuj działania ochronne Uzupełniaj odpowiednie ilości płynów Schładzaj się chłodnymi napojami lub kąpielą radzi IMGW

Burze w weekend, a potem ochłodzenie

Jeśli chodzi o opady, to sobota ma być słoneczna, natomiast w niedzielę pojawią się burze przechodzące z zachodu na wschód.

W przyszłym tygodniu przyjdzie ochłodzenie. Jeszcze w poniedziałek utrzymają się upały około 30 stopni, natomiast od wtorku temperatury spadną do 22 stopni, a maksymalnie termometry pokażą 27 stopni. Będzie jednak słonecznie, z możliwymi opadami w środę jedynie na północnym zachodzie Polski.

