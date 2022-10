Przemyt piasku z Sardynii. Turystka wysłała go pocztą

Niemiecka turystka zapragnęła wyjątkowej pamiątki z Włoch. Postanowiła więc zabrać do domu piasek prosto z Sardynii. Jego wywożenie jest nielegalne, dlatego też kobieta nie zamierzała ukryć go w bagażu. Wpadła na pomysł, by ziarenka piasku kwarcowego wysłać pocztą. Próbę przemytu odkrył jeden z pracowników placówki.

Zdjęcie Za przemyt piasku z Sardynii grozi wysoka kara grzywny / 123RF/PICSEL