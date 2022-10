Bez dyni nie ma jesieni!

Dynia to bez wątpienia symbol jesieni. Od początku września aż do końca listopada w wielu domach w Polsce króluje zupa dyniowa. Gdy tylko temperatura za oknem spada, restauracje i kawiarnie dodają do menu pyszne pumpkin spice latte, najczęściej podawane w towarzystwie ciasta dyniowego. Gospodarze coraz chętniej przystrajają swoje domy dorodnymi okazami dyń - stawiają je przed wejściem, ale podobnych dekoracji nie brakuje także we wnętrzach. Pod koniec września w sklepach oferujących akcesoria wnętrzarskie aż roi się od figurek i poduszek w kształcie dyni.

Jak jeszcze objawia się dyniowe szaleństwo? W ostatnich latach szczególną popularnością cieszą się farmy dyniowe. To najczęściej prawdziwe gospodarstwa, które w czasie sezonu umożliwiają zwiedzanie swojej przestrzeni turystom. Chętnych, by skorzystać z ofert, nie brakuje. Jeśli pogoda dopisuje, farmy dyniowe pękają w szwach. Przyjeżdżają tu całe rodziny.

Farmy często oferują ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Kuszą nie tylko pięknymi, naturalnymi dekoracjami, ale także słomianymi tunelami i labiryntami. Dorośli podczas popołudnia na farmie również mogą odpocząć, korzystając z oferty tamtejszych sklepów. Przyjezdni mogą również posilić się w punktach gastronomicznych. Lokale oferują prawdziwe pyszności - dyniowe desery, obiady i słone przekąski.

Zdjęcie Dynia to bez wątpienia symbol jesieni / 123RF/PICSEL

Pumpkin Farm Warsaw

Pumpkin Farm Warsaw jest zlokalizowana w podwarszawskim Powsinie. To zdecydowanie najsłynniejsza farma dyniowa w Polsce. Gwiazdy i celebryci mieszkający w Warszawie jesienią chętnie przyjeżdżają tu na sesje zdjęciowe. Na tak malowniczym tle nietrudno o piękne, jesienne kadry.

Pumpkin Farm Warsaw to gospodarstwo, które otwiera się dla turystów na dwa miesiące. Jest czynne we wrześniu i w październiku. Wówczas przyjezdni mogą skorzystać z kuszących atrakcji. Dzieci zazwyczaj świetnie bawią się w słomianym labiryncie. Najmłodsi mogą również odwiedzić tutejsze mini ZOO i zobaczyć, jak wyglądają zwierzęta hodowlane m.in.: kury, kaczki, króliki i gęsi. Dla maluchów wychowanych w stolicy to nie lada przygoda.

Farma umiejscowiona w Powsinie oferuje także możliwość zakupu dyni. W tutejszym sklepie można wybierać spośród wielu odmian.

JEdynie pod Krakowem

Na południu Polski również znajduje się okazała farma dyniowa, która w jesiennych miesiącach przyciąga tłumy turystów. Zlokalizowana jest w Wawrzeńczycach i nosi wdzięczną nazwę JEdynie.

JEdynie to prawdziwe gospodarstwo rolne. Właściciele farmy specjalizują się w uprawie zarówno dyni jadalnych, jak i ozdobnych. Pilnują i doglądają także innych, gatunków warzyw. Można zobaczyć tu okazały jarmuż oraz dojrzewące w jesiennym słońcu pomidory. JEdynie co roku otwierają swoje wrota dla chętnych - dorosłych i dzieci. Farma jest czynna od września aż do grudnia.

Zdjęcie Farmy dyniowe to wdzięczne miejsca na zjawiskowe sesje fotograficzne jesienią / 123RF/PICSEL

Na terenie gospodarstwa w Wawrzeńczycach działa sklep, w którym można kupić różne odmiany dyni, a także inne warzywa. Oferta z roku na rok jest coraz bardziej imponująca. Właściciele dbają o to, by stale poszerzać asortyment o kolejne gatunki i odmiany.

A jakie atrakcje czekają na dzieci w JEdyniach? Najmłodsi kochają bawić się w tunelach skonstruowanych z roślin. Niezwykłą popularnością wśród młodych turystów cieszy się także labirynt z kukurydzy. Ponadto, farma w Wawrzeńczycach przepełniona jest wspaniałymi dekoracjami wykonanymi z drewna i słomy. To umila spędzanie tam czasu. W bieżącym roku na miłośników dyniowych przysmaków czeka również kącik gastronomiczny.

Szyce pod Krakowem

Farma Dyniowa Szyce, która również znajduje się pod Krakowem to nowość na dyniowej mapie Polski. To gospodarstwo jest otwarte dla zwiedzających dopiero od 17 września. Wstęp kosztuje 5 złotych.

Farma Dyniowa Szyce czynna jest codziennie. Właściciele zapraszają chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 oraz w weekendy w godzinach od 12.00 do 19.00. Z atrakcji będzie można korzystać do 31 października. Co można tu zobaczyć?

Gospodarstwo w Szycach słynie z ekologicznej uprawy. Można zaopatrzyć się tu w dorodne okazy dyń. Przestrzeń jest wyjątkowo piękna - to doskonałe miejsce na okazjonalne sesje zdjęciowe.

Farma oczywiście przygotowała szereg atrakcji dla najmłodszych miłośników jesieni. W Szycach można zagrać w dyniowe kółko i krzyżyk, a także spróbować swoich sił w dyniowych kręglach.

Dynioland w Wieliszewie

Zdjęcie Dynioland w Wieliszewie / Ewelina Wójcik / East News

Dynioland to farma położona na terenie rezerwatu leśno-łąkowego "Wieliszewskie Łęgi", w pradolinie Narwi, w gminie Wieliszew tuż nad brzegami Zalewu Zegrzyńskiego, zaledwie 40 minut jazdy z Warszawy. W weekendy z dostępnych tu atrakcji mogą skorzystać klienci indywidualni, a więc również rodziny z dziećmi. Dynioland powstał z miłości do natury. Właściciele zajmują się nie tylko uprawę dyni, ale również innych warzyw, owoców i ziół.

Cenimy sobie naturalność, dlatego na terenie Dyniolandu istnieje wiele dziko rosnących zakątków, w których znajdziecie przeróżne gatunki ziół, drzew i krzewów. Staramy się w naturalny sposób łączyć je z naszymi roślinami uprawnymi tłumaczą właściciele Dyniolandu w Wieliszewie

W Dyniolandzie na najmłodszych czekają ciekawe i rozwijające atrakcje. Można zobaczyć tu niezwykłe, gigantyczne okazy dyni, pobawić się w labiryncie, a także zobaczyć zwierzęta hodowlane w tutejszym mini ZOO. Dorosłych z pewnością ucieszy, że oferta gastronomiczna na farmie jest bardzo rozwinięta. Smakołyków nie brakuje.

