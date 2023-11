Władze miasteczka zaapelowały do mieszkańców, by ci nie opuszczali swoich domów, a na ulicach pojawiła się policja i pracownicy cyrku, którzy próbowali złapać lwa. A że lew to uparte zwierzę i nie reaguje na "kici,kici, taś, taś", przekonał się m.in. "Małpa", czyli postać z filmu "Poranek kojota", grana przez Sławomira Suleję.

Na szczęście lew został schwytany. Zwierzę zostało uśpione na czas przetransportowania go w odpowiednie miejsce. Niedzielny poranek może być dla niego ciężki. Tak się kończą sobotnio-wieczorne wypady na miasto.