Przynoszą pecha i odpędzają mężczyzn. Lepiej nie trzymaj tych roślin w domu

Ludzie od zarania dziejów wierzyli w magiczną moc roślin . Do dziś na parapetach stawiamy doniczki z pieniążkiem lub jaśminem, aby zapewnić sobie: bogactwo i szczęście w miłości.

. Do dziś na parapetach stawiamy doniczki z lub aby zapewnić sobie: bogactwo i szczęście w miłości. Niestety, oprócz gatunków mających za zadanie przynieść nam powodzenie, istnieją również liczne rośliny pokojowe, które przynoszą samotność . Często nieświadomie kupujemy je i wnosimy do sypialni, nie mając świadomości, że ich energia może odstraszać od nas potencjalnych partnerów .

. Często nieświadomie kupujemy je i wnosimy do sypialni, nie mając świadomości, że . Jakich roślin doniczkowych nie powinno się trzymać w domu? Sprawdźmy i lepiej szybko pozbądźmy się ich ze swojego mieszkania.

Reklama

Jakich roślin doniczkowych nie powinno się trzymać w domu?

Zanim przejdziemy do przykładów roślin, które przynoszą nieszczęście, najpierw skupmy się na podstawach, czyli gatunkach, których nie powinno się trzymać w domu ze względów zdrowotnych.

Skrzydłokwiat

Z jednej strony pochłania substancje toksyczne i nawilża powietrze, z drugiej zawiera szczawiany wapnia i alkaloidy, które mogą podrażniać skórę, błony śluzowe i górne drogi oddechowe, a w przypadku spożycia również układ pokarmowy. Trzeba trzymać go z daleka zwłaszcza od dzieci i zwierząt.



Instagram Post Rozwiń

Difenbachia

Niebezpieczny jest jej sok, który może doprowadzić do poważnego zapalenia skóry. Niebezpieczny jest również przypadkowy kontakt z oczami, po którym ekspresowo pojawia się ból, skurcze i łzawienie powiek. W przypadku spożycia rośliny doniczkowej mogą czekać nas mdłości, biegunki, a nawet zaburzenia rytmu serca.



Instagram Post Rozwiń

Cyklamen

Inaczej fiołek alpejski. Jego bulwy zawierają saponiny i trujący glikozyd, przez co "bliskie obcowanie" z rośliną może wywołać nieprzyjemne podrażnienia skóry. W skrajnych przypadkach po bliskim kontakcie pojawić mogą się również objawy ze strony wymioty, zawroty głowy, a nawet drgawki.



Instagram Post Rozwiń

Bluszcz

To jedna z najniebezpieczniejszych roślin. Wszystkie jej części są toksyczne, a ewentualne spożycie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Poza podrażnieniem błon śluzowych i objawami ze strony układu pokarmowego wystąpić mogą u nas również halucynacje.

Zdjęcie Bluszcz pospolity / 123RF/PICSEL

W sypialni lepiej unikać również kwiatów i intensywnym zapachu olejków eterycznych i żywicy, który może wywołać u nas objawy alergiczne, takich jak: roże, pelargonie , hortensje czy hiacynty .

Rośliny pokojowe, które przynoszą nieszczęście

Często kupujemy kwiaty pod wpływem impulsu, nie zastanawiając się nad ich magicznymi właściwościami. Ten błąd może się jednak poważnie odbić na naszym życiu.

Oto rośliny pokojowe, które przynoszą nieszczęście :

Monstera

Jedna z najpopularniejszych roślin z polskich mieszkaniach jest jednocześnie jednym z najbardziej pechowych gatunków. Jej specyficzna energia ma powodować u domowników rozdrażnienie i niepokój, a negatywne emocje mogą odbijać się zarówno na ich życiu prywatnym, jak i zawodowym.



Instagram Post Rozwiń

Hoja

To widowiskowe pnącze zachwyca niewielkimi kwiatami, które kształtem przypominają gwiazdki. Niestety jej piękno nie jest warte swojej "ceny", gdyż hoja określana jest jako "roślina biedy". Im bujniej rośnie, tym większe problemy finansowe mają mieć domownicy.



Instagram Post Rozwiń

Wrzos

Nasi przodkowie radzili wystrzegać się wrzosów. Panowało bowiem przekonanie, że wiedźmy wykorzystują te kwiaty do swoich mioteł. Negatywną energię roślin zdają się potwierdzać specjaliści od feng shui, którzy uważają, że wrzosy zaburzają harmonię naszej domowej przestrzeni.



Zdjęcie Wrzosy na balkonie / 123RF/PICSEL

Sprawdź: "Wyścielaj" rośliny skoszoną trawą. Borówki będą rosły jak na drożdżach

Rośliny pokojowe, które przynoszą samotność

Ponoć istnieją również rośliny pokojowe, które przynoszą samotność. Pod żadnym pozorem w swojej sypialni nie powinni trzymać ich single, którzy marzą o znalezieniu bratniej duszy.

Hibiskus

Będzie stanowił piękną ozdobę ogrodu, ale lepiej nie trzymać go w sypialni. Legendy głoszą, że nie służy on romantycznym relacjom, przyczyniając się do ich szybkiego rozpadu.



Zdjęcie Hibiskus / 123RF/PICSEL

Fiołek

Są łatwe w uprawie, ale skutecznie odstraszają w znalezieniu potencjalnych partnerów. Niektórzy wierzą, że "wysysają" z ludzi pozytywną energię, przez co na pewno nie sprzyjają budowaniu związków.



Instagram Post Rozwiń

Filodendron

Są osoby, które wierzą, że ta niepozorna roślina w domu może doszczętnie zniszczyć relacje rodzinne, prowadząc np. do rozpadu małżeństwa. Jej energia sprzyja nieporozumieniom i wywołuje życiowy chaos.



Instagram Post Rozwiń

Przeczytaj: Wybierasz się na urlop i zostawiasz kwiaty? 4 genialne triki, dzięki którym nie uschną

Rośliny, które odstraszają partnerów

To jednak jeszcze nie koniec naszej listy. Gatunków, które nie sprzyjają budowaniu relacji, jest niestety znacznie więcej. Oto kolejne rośliny, które odstraszają partnerów.

Scindapsus

Scindapsus, określany również jako ołustek to kolejna roślina, które odstraszaja partnerów. Niepokojący jest już sam jej wygląd. Liana jest piękna, jednak jej liście symbolizują samotność. Na długiej łodydze wiszą bowiem nie parami, a pojedynczo. A to zły omen dla osób, które poszukują swojej "drugiej połówki".



Instagram Post Rozwiń

Kaktus

Jego charakterystyczne igły to nie przypadek. Dziś single często dekorują wnętrza tymi mało wymagającymi kwiatami i nie ma w tym nic złego pod warunkiem, że nie wierzymy w przesądy. Jeden z nich mówi bowiem, że igły kaktusa zniechęcają mężczyzn do konkretnych kobiet.

Zdjęcie Kaktus / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

Barszcz Sosnowskiego już zagraża. Dlaczego na tę roślinę trzeba uważać?

Zabijają wirusy, oczyszczają powietrze. Trzy rośliny, które warto mieć w domu

Zobacz także: