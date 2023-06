Skoszona trawa zaliczana jest do odpadów zielonych , przez co często bez większego namysłu wyrzucamy ją do worka na odpady biodegradowalne.

, przez co często bez większego namysłu wyrzucamy ją do worka na odpady biodegradowalne. Niestety w ten sposób marnujemy jedynie odżywczy potencjał źdźbeł, które możemy wykorzystać ponownie jako materiał do ściółkowania roślin.

Jak ściółkować skoszoną trawą tak, aby zabieg przyniósł dobre rezultaty? Podajemy instrukcję i wyjaśniamy, dlaczego ten darmowy nawóz powinniśmy stosować, zwłaszcza gdy w ogrodzie mamy borówki czy tuje .

Czy skoszona trawa nadaje się do ściółkowania?

Osoby, które zastanawiają się, czy skoszona trawa nadaje się do ściółkowania, bez obaw mogą zacząć już wykorzystywać ją w swoim ogrodzie. Materiał powszechnie określany jako pokos może bowiem stanowić naturalny, darmowy nawóz.

Warstwa ściętych źdźbeł latem może okazać się nieoceniona. Pomaga zatrzymać odpowiednią temperaturę i wodę w glebie, przez co rośliny lepiej rosną i wolniej przesuszają się podczas długotrwałych upałów.

Hamuje również rozrost chwastów (o ile sama nie zawiera ich nasion) i użyźnia glebę z uwagi na zawartość składników odżywczych, na czele ze związkami azotów, które przedostają się do podłoża.

Jak ściółkować skoszoną trawą? To nic trudnego

Nikt nie zabroni nam od razu rozrzucić pokosu w warzywniku, sadzie czy na rabatach. Tak czy inaczej, powinno mieć to korzystny wpływ na nasze rośliny (poza gatunkami kwasolubnymi). Gdy jednak pragniemy dowiedzieć się, jak ściółkować skoszoną trawą profesjonalnie, to taki "nawóz" powinniśmy najpierw odpowiednio przygotować.

Zdjęcie Kosiarki z wbudowanym koszem ułatwią nam zbieranie trawy na jej późniejsze ściółkowanie / 123RF/PICSEL

Skoszoną trawę podsuszamy na słońcu, a po kilkunastu godzinach rozkładamy ją równomiernie na wypielonej, spulchnionej i podlanej glebie w miejscu, które chcemy użyźnić i wzmocnić. Warstwa trawy, którą ściółkujemy, powinna mieć od 1 do 2 cm.

Wówczas procesy rozpadu materii zachodzą prawidłowo, a jednocześnie nie doprowadzimy do efektu tzw. filcowania. Ściółkę z suszonej trawy najlepiej uzupełniać regularnie, co kilka tygodni.

Co można ściółkować świeżo skoszoną trawą?

Jeśli chodzi o to, co można ściółkować świeżo skoszoną trawą, to możliwości jest sporo. Ten przygotowany z pokosu naturalny nawóz przyda nam się, np. wtedy, gdy uprawiamy pomidory. Ściółkowanie (mulczowanie) skoszoną trawą pomidorów, odżywia je, pozwala dłużej utrzymać wodę w glebie i ochronić korzenie przed nadmiernym wychłodzeniem przy niższych temperaturach.

Zdjęcie Skoszona trawa pomoże nam ochronić pomidory przed negatywnym efektem zmiany temperatur / 123RF/PICSEL

Poza tym zaleca się również ściółkowanie skoszoną trawą m.in.:

ogórków

truskawek

poziomek

malin

rabat bylinowych

traw ozdobnych

Skoszona trawa pod borówki. To genialny darmowy nawóz

Skoszona trawa pod borówki to absolutny "must have", gdy zależy nam na jej zdrowym wzroście i bujnym owocowaniu. Ściółka dostarcza glebie niezbędnych składników odżywczych. Jednak, zanim "wyścielimy" nią miejsce pod krzewami, najpierw upewnijmy się, że trawa jest dobrze wysuszona.

Przeczytaj: 125 gramów za 7-8 złotych. Ceny borówki amerykańskiej szybko nie spadną

Skoszona trawa pod tuje. "Wyścielanie" przyniesie dobre rezultaty

Taki nawóz przyda się również właścicielom iglaków. Skoszona trawa pod tuje stanowi bogate źródło cennej próchnicy i składników odżywczych, które wzmacniają korzenie roślin.

Zdjęcie Aby tuje prezentowały się pięknie, warto je regularnie ściółkować / 123RF/PICSEL

