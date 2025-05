Sezon grillowy rozkręca się na dobre. Oprócz kiełbasy i karkówki, coraz częściej na ruszcie pojawia się ser. Halloumi, camembert, oscypek, a nawet tofu - te produkty nie tylko świetnie się grillują, ale też zdobywają uznanie wśród wegetarian i smakoszy kuchni fusion . Grillowany ser to szybka przekąska, która łączy smak, chrupkość i aksamitne wnętrze. Tylko czy za tą przyjemnością nie kryje się pułapka kaloryczna? I co z jego wpływem na zdrowie?

Nie da się ukryć: sery, zwłaszcza te przeznaczone do grillowania, są dość kaloryczne i tłuste. Przykład? Popularny ser halloumi ma około 300 kcal w 100 gramach, a do tego sporo tłuszczu nasyconego i sodu. Camembert czy oscypek również nie należą do lekkich produktów. Ale warto pamiętać, że są one też źródłem białka, wapnia oraz witamin z grupy B.