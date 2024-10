Jeśli wybierasz psa, jesteś osobą lojalną, oddaną swoim bliskim i zawsze gotową do wsparcia innych. Twoje relacje z ludźmi są dla ciebie kluczowe, a przebywanie w grupie daje ci poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Lubisz działać zespołowo i nie boisz się podejmować odpowiedzialności za innych. Jesteś bardzo empatyczny i masz zdolność do wyczuwania nastrojów innych, dzięki czemu potrafisz ich pocieszyć w trudnych chwilach. Potrafisz dobrze współpracować z innymi i często pełnisz rolę mediatora. Cenisz sobie stabilność, a bezpieczeństwo w relacjach z innymi jest dla ciebie priorytetem.

Jeśli wybierasz sowę, jesteś osobą intelektualną i skłonną do refleksji. Masz bystry umysł, a twoja zdolność do analizy i rozwiązywania problemów jest niezwykle rozwinięta. Preferujesz spokojne i ciche otoczenie, w którym możesz się skupić i przemyśleć swoje decyzje. W kontaktach z innymi możesz wydawać się zdystansowany, ale w rzeczywistości cenisz głębokie, intymne relacje oparte na zrozumieniu. Masz naturalny dar do zgłębiania wiedzy i dociekliwości — nie zadowalasz się powierzchownymi odpowiedziami. Jesteś osobą, która widzi rzeczy, których inni mogą nie zauważyć, i dlatego twoje rady są bardzo cenione.