Która z trzech kobiet jest bogata? Zwróć uwagę na kilka szczegółów

Mimo że od dziecka jesteśmy uczeni, że pozory mylą, a książki nie należy oceniać po okładce, czasem trudno powstrzymać się przed szybkim ferowaniem wyroków. Schludny strój, staranne uczesanie, miła aparycja, sprawiają, że dana osoba sprawia na nas wrażenie sympatycznej i godnej zaufania. Uszyte z dobrych materiałów ubranie, eleganckie akcesoria i biżuteria zwykle pozwalają nam ocenić ją jako zamożną. Oryginalne i nietypowe stylizacje zaś, każą nam identyfikować nowopoznanego jako artystyczną duszę. I tak dalej, i tak dalej...

Ładny, czyli inteligentny

Skłonność do sądzenia innych po pozorach potwierdzają też badania. Według ustaleń ekspertów osoby ładne, postrzegane są przez otoczenie jako bardziej inteligentne, serdeczne i wrażliwe. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale też dzieci, które z uwagi na swoją aparycję bywają faworyzowane przez nauczycieli. Jak nietrudno zgadnąć, korelacja między wyglądem, a inteligencją nie znajduje potwierdzenia w testach.

Nasz mózg ma również skłonność do uproszczeń, klasyfikowania osób i zjawisk na podstawie dotychczasowych doświadczeń lub znaczących elementów. I tak dla przykładu: duży samochód, ubrania o klasycznych krojach i kolorach, biżuteria, dobrze dobrane okulary, kojarzą nam się z bogactwem (choć przecież ich posiadacz może np. zmagać się z długami lub sięgać po budżetowe zamienniki luksusowych dóbr).

Zabawa z obrazkiem: która z kobiet jest bogata?

Która z kobiet jest bogata? Canva INTERIA.PL

Do wszystkich tych mechanizmów odwołuje się nasza obrazkowa zabawa. Spójrz jeszcze raz na grafikę i spróbuj ocenić, która z trzech przyjaciółek jest lepiej sytuowana od innych?

Pierwsza z kobiet, ubrana w różową bluzę i białe spodnie, prezentuje się dość skromnie. Jakby właśnie odprowadzała dziecko do szkoły albo wyskoczyła na zakupy do pobliskiego sklepu. Jej wygląd nie wskazuje na ponadprzeciętną sytuację finansową. Może jednak to tylko pozory? Być może jest osobą o na tyle dobrym statusie materialnym, że nie czuje potrzeby i ochoty jego manifestowania poprzez codzienny strój? W takiej postawie nie byłoby niczego wyjątkowego, historia mody zna przypadki dobrze sytuowanych ludzi, którzy w kwestii ubioru pozostawali bardzo skromni.

Druga kobieta to typ biznesowy. Ołówkowa spódnica, długa marynarka o modnym, nietaliowanym kroju, stonowane, klasyczne kolory - wszystko to wskazywałoby na dobrą sytuację materialną. Może jednak to tylko pierwsze wrażenie? Taka ustandaryzowana stylizacja może oznaczać prostą, biurową pracę, a ta raczej nie kojarzy się z wielkimi pieniędzmi.

Stylizacja trzeciej z kobiet budzi skojarzenia z mniej oficjalnym wyjściem. Może dziewczyna z grafiki zaplanowała wieczór na wernisażu lub w teatrze? A może chce zjeść kolację w restauracji? Elegancki, kobiecy strój w wysmakowanych kolorach, a także wymienione okazję, kojarzą się z zamożnością. Pytanie jednak, czy dziewczyna bywa na nich często, czy może to wyjście jest dla niej wyjątkową okazją do włożenia szczególnego stroju?

Jaka jest więc twoja odpowiedź? Która z dziewczyn jest najbardziej zamożną osobą? My pozostawiamy to pytanie otwartym. Na podstawie samej aparycji trudno jednoznacznie wyrokować, a wszystkie kobiety zdają się być na podobnym poziomie finansowym. Warto też pamiętać, że o zamożności świadczą nie tylko materialne akcesoria. Coraz częściej mówi się o tym, że prawdziwymi wyznacznikami luksusu są wolny czas, możliwość niezakłóconego wypoczynku, odseparowanie pracy i życia rodzinnego, możliwość samorozwoju. To rzeczy i przywileje, których nie widać gołym okiem, ale które mają niebagatelny wpływ na komfort życia.

Nie tylko ogórki, kisić można wszystko. I to dla własnego dobra Polsat