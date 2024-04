Jesteś postrzegany jako osoba tajemnicza o głębokiej osobowości. Twój kolor oczu świadczy o twojej ponadprzeciętnej inteligencji i niebywałej kreatywność. Masz dużą wyobraźnię, dzięki której potrafisz wczuć się w różne sytuacje i poradzisz sobie z wszelkimi problemami. Masz predyspozycje artystyczne, a twoja twórczość rzadko cię zawodzi. Lubisz żyć w zgodzie ze sobą i trudno jest cię namówić do aktywności, na które nie masz ochoty. Choć lubisz próbować nowych rzeczy, to jednak musisz być do nich trochę przekonany.