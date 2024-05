Jeśli intuicja podpowiada ci, aby wybrać pierwszą kobietę, oznacza to, że jesteś mamą, dla której potrzeby dzieci są najważniejsze. Potrafisz je zrozumieć i wyczuć emocje, z jakimi się zmagają. Jesteś osobą bardzo empatyczną, dlatego zależy ci, aby twoje pociechy zawsze czuły się kochane. Jesteś mamą ciepłą, troskliwą i cierpliwą. Zależy ci na spędzaniu czasu z najbliższymi i starasz się zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Stawiasz na tworzenie więzi z pociechami i budowanie prawdziwych relacji. Dbasz o to, aby mogły swobodnie wypowiadać swoje myśli i uczucia.

Natomiast jeśli wybrałaś drugą kobietę, oznacza to, że jesteś mamą, która kładzie duży nacisk na rutynę w życiu swoich dzieci. Bardzo ważne są dla ciebie zasady. Uważasz, że każde dziecko musi być konsekwentne. Starasz się zapewnić swoim dzieciom stabilizację i bezpieczną przyszłość. Jesteś osobą bardzo zorganizowaną i starasz się podobne wartości przekazywać swoim pociechom. Jasno określasz im obowiązki, a twoje działania są zawsze przemyślane. Wychowujesz dzieci, stawiając im pewne granice, jednak potrafisz zachować przy tym ciepło i okazywać im miłość.

Wybrałaś kobietę numer trzy? Oznacza to, że cenisz sobie w życiu kreatywność i indywidualność. Właśnie te cechy starasz się przekazać swoim dzieciom. Zachęcasz bliskich do poszerzania zainteresowań i pasji. Uważasz, że wszystkie dzieci są wyjątkowe i mają swoje niezwykłe talenty. Jesteś mamą otwartą i wspierającą. Starasz się zapewnić dzieciom w życiu wiele zabawy i angażujesz je w różnorodne projekty. Zachęcasz swoje pociechy do nieszablonowego myślenia. Poprzez wychowywanie promujesz wolność wyrażania siebie i eksperymentowanie. Ważne jest dla ciebie, aby czuły się wyjątkowo.