Arogancja. Arogancja nie tylko utrudnia nam odbiór osoby jako sympatycznej, arogancki człowiek wydaje się nam mniej przyjazny, mniej inteligentny i mniej produktywny. Arogancja może również negatywnie wpływać na wydajność i sukces w karierze, znacząco psując relacje ze współpracownikami i pracodawcami. Nieprzyjazne komunikaty niewerbalne. O ile konkretne słowa są ważne w komunikacji, o tyle równie ważne jest zarządzanie komunikatami niewerbalnymi. Gdy jedna osoba otrzymuje komunikat od drugiej, nieco ponad połowa komunikatu, który interpretuje, będzie właśnie niewerbalna. Przyjazny wyraz twarzy, otwarta postawa i przyjazny ton są niezbędne do pozytywnego odbioru komunikatu. Stara prawda: ważne jest i to, co się mówi, ale też jak się to mówi. Pesymizm i negatywizm. Oczywiście, nie można być pozytywnym w każdej sytuacji. Czasami negatywne aspekty problemu muszą zostać omówione, ale poświęcenie czasu na niekończące się wałkowanie tematu nie jest skutecznym sposobem na zwiększenie sympatii.

Miliony ludzi codziennie logują się do sieci, chwytają lifestylowy magazyn lub przeglądają ostatnie strony lokalnych gazet, aby szybko przeczytać astrologiczną prognozę dla swojego znak zodiaku. Czy dzień przyniesie szczęście, jak wyglądać będą relacje miłosne i czy może to właśnie dziś mają szansę na wygraną w Totka. Astrologia jest z nami od zawsze. Ludzie zaglądają w gwiazdy, szukając tam rad i rozwiązań. Albo chociaż rozrywki.

Jeśli nie wierzysz w mądrość astrologii, może sprawdzisz, co "mówią" owoce? :) Każdemu z owoców przypisywane są konkretne cechy ludzkiego charakteru. Na przykład, osoby jedzące banany uważane są za kochające i delikatne, podczas gdy ci, którzy kochają kokosy, mają być poważni i rozważni. A jak z innymi owocami? Sprawdźmy!

Owoc nr 1. Ananas

Szybko podejmujesz decyzje i jeszcze szybciej działasz. Jesteś odważny w dokonywaniu zmian w karierze, jeśli jest to dla ciebie korzystne. Masz wyjątkowe zdolności organizacyjne i nie zraża cię wielkość zadania, które masz do wykonania. Masz tendencję do bycia niezależnym, szczerym i uczciwym w kontaktach z innymi. Chociaż nie jesteś skłonny do szybkiego nawiązywania przyjaźni, to gdy już ci się to uda, to taka relacja zostaje na całe życie. Rzadko, jeśli w ogóle, podejmujesz romantyczne propozycje.

Kogo odpychasz swoją osobowością?



Ludzie mogą bać się twojej przebojowości i pewności siebie. Takie cechy potrafią onieśmielić. Pomyśl, jak może się czuć mała żaglówka kiedy na horyzoncie pojawia się wielki tankowiec. No właśnie... Twój partner jest często pod wrażeniem twoich szlachetnych cech, ale rozczarowany twoją niezdolnością do okazywania uczuć.

Owoc nr 2. Cytryna

Jesteś nieustraszony i przyjmujesz to, co życie przynosi z rozmachem i otwartym sercem. Dużo myślisz o tym, co robisz. Masz poczucie humoru, które w połączeniu z twoją hojną naturą sprawia, że większość ludzi kojarzy cię z czymś dobrym. Jesteś przedsiębiorczy w życiu zawodowym i masz talent do bycia we właściwym miejscu o właściwym czasie. Lubisz poznawać nowych ludzi i poznawać nowe rzeczy, kiedy tylko możesz. Twoje poczucie humoru przyciąga do ciebie osoby płci przeciwnej bardziej niż cokolwiek innego. Jesteś po prostu czarującą osobą.

Kogo odpychasz swoją osobowością?

Ale wiadomo - nie ma takiego człowieka, którego lubią wszyscy. Kto zatem raczej się do ciebie nie przekona? Ludzie potrzebujący i szukający spokoju i bezpieczeństwa. Ci bardziej nieśmiali i niepewni siebie może na chwilę będą chcieli się ogrzać w twoim świetle, ale długo nie wytrzymają tego gorąca.

Owoc nr 3. Pomarańcza

Jeśli to pomarańcza jest twoim ulubionym owocem, prawdopodobnie jesteś osobą wytrwałą, cierpliwą i o silnej woli. Lubisz robić rzeczy powoli, ale bardzo dokładnie. Nie boisz się nawet najcięższej pracy. Masz tendencję do bycia nieśmiałym, ale jesteś niezawodnym i godnym zaufania przyjacielem. Masz estetyczne usposobienie. Wybierasz swojego partnera z troską i rozwagą, kochasz całym sercem i nie jesteś typem lubiącym przelotne romanse. Unikasz konfliktów za wszelką cenę.



Kogo odpychasz swoją osobowością?

Takich ludzi nie lubią ci niecierpliwi, którzy potrzebują mieć wszystko natychmiast, choćby niedoskonałe i na krótko. Nie zagrzeją na długo w twoim towarzystwie osoby, którym nie chce się budować solidnej relacji. Trudno!

Owoc nr 4. Mango

Wybrałeś mango, więc jesteś osobą, z którą należy się liczyć. Obdarzony zdolnością do trwania przy własnej wizji i poglądach, często okazuje się, że jesteś twardym orzechem do zgryzienia. Ponieważ kierujesz się własnymi obserwacjami i analitycznym rozumowaniem, wpływanie na ciebie nie będzie łatwym zadaniem. Ponieważ podtrzymujesz swoje własne poglądy, czasami możesz mieć tendencję do bycia ekstremistą z silnymi upodobaniami i niechęciami, a nawet możesz chcieć przejmować kontrolę nad sytuacją. Czasami możesz być przedsiębiorczy, a nawet możesz wydawać się lekkomyślny, angażując się w coś wymagającego wysiłku umysłowego. Chociaż silny i zdecydowany, jesteś jak kociak, gdy jesteś ze swoim partnerem.



Kogo odpychasz swoją osobowością?

Na pewno możesz się cieszyć tym, że nie będą do ciebie lgnąć manipulatorzy i wampiry energetyczne. Nie mieliby z tobą żadnych szans. To świetna wiadomość. Możesz też przez respekt, który budzisz "na dzień dobry" nie mieć okazji obcować z ludźmi mniej przebojowymi, z nie do końca ugruntowaną pozycją czy opiniami na różne tematy. Nie będzie też przy tobie ludzi, którzy nie lubią się spierać i przekonywać innych na siłę do swoich racji.



Owoc nr 5. Winogrono

Jeśli bardziej niż jakikolwiek inny owoc lubisz ciemne winogrona, jesteś osobą uprzejmą i dobroduszną, choć czasami zdarzają ci się gwałtowne wybuchy złości, które jednak równie szybko mijają. Obdarzony bogatym zmysłem estetycznym, cieszysz się pięknem we wszystkich jego przejawach. Twoja towarzyska natura emanuje ciepłem i zjednuje sobie innych. Jesteś wyjątkowo pełen zapału i gorliwości w podejściu do życia i jego wyzwań. Całkowicie pobłażliwy dla drobniejszych aspektów życia, cieszysz się wszystkim w swoim życiu i pracy. Lubisz swój styl ubierania się i styl życia. Idealnie byłoby, gdyby twój partner również podzielał twój zapał i entuzjazm do życia.



Kogo odpychasz swoją osobowością?

Nie przyciągniesz do siebie złośliwych maruderów. Możesz się też nie spodobać perfekcjonistom i służbistom, twoja pobłażliwość może być dla nich trudna do zaakceptowania. Poza tym lubią cię wszyscy. Jak to robisz?

Owoc nr 6. Jabłko

Jeśli wybierasz jabłko, jesteś ekstrawertykiem cieszącym się całą wspaniałością i bujnością życia. Jesteś ekstrawagancki, impulsywny i szczery, a w swoich działaniach możesz mieć trochę temperamentu. Pomimo braku wielkiej przenikliwości, nadal możesz być dobrym liderem zespołu. Jesteś w stanie podejmować szybkie działania w większości sytuacji. Wprost rozkoszujesz się podróżami. Twoja charyzma i zapał w miłości rozpieszczą twojego partnera. Twój entuzjazm dla życia jest niezrównany.

Kogo odpychasz swoją osobowością?

Szczerze mówiąc, spośród wszystkich osobowości... ciebie najłatwiej polubić. Nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, jest w stanie z tobą żyć.

