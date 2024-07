Co ma horoskop do mody? Wbrew pozorom bardzo dużo. Nie tylko określa cechy naszego charakteru, do których dostosować można strój. Przewiduje również, w których momentach roku postawić na zmiany, a w których lepiej się nieco wycofać. Horoskop modowy na lipiec 2024 kilku znakom zodiaku przynosi niespodzianki.