Truskawka

Wybrałaś pierwszy owoc? Oznacza to, że jesteś osobą uroczą, ciepłą i wrażliwą. Jednak twoja nadwrażliwość emocjonalna może odpychać inne osoby. Niektórzy uważają, że bardzo łatwo jest cię urazić i nadmiernie reagujesz na drobne sytuacje. Możesz być także postrzegana, jako osoba, która jest zależna od innych. Trudno jest ci podejmować indywidualne decyzje, co może irytować twoich bliskich. Masz również tendencję do idealizowania świata, co bywa negatywnie widziane w oczach niektórych osób.

Cytryna

Jeśli wybrałaś owoc numer dwa, oznacza to, że jesteś szczera i bezpośrednia. Jednak bywasz także krytyczna, co sprawia, że inni odbierają twoje komentarze jako atak i czują się przez to nieswojo. Czasem brakuje ci taktu, a twoja bezpośredniość nie każdemu przypada do gustu. Warto zastanowić się, czy twoje słowa nie sprawią komuś przykrości. Niewiele osób patrzy na świat tak jak ty. Miewasz również tendencję do pesymistycznego myślenia, przez co niekiedy stwarzasz negatywną atmosferę dookoła siebie. Wpływa to także na samopoczucie bliskich.

Wiele osób ceni sobie twoją szczerość

Arbuz

Wybrałaś owoc numer trzy? To znak, że jesteś osobą towarzyską, pełną życia i optymizmu. Niektórzy jednak nie zawsze postrzegają świat jak ty. Uważają, że jesteś lekkomyślna i brak ci odpowiedzialności. Nie potrafisz zachować powagi w trudnych sytuacjach. Unikasz w życiu konfliktów, przez co tworzysz nieporozumienia. Twoje nierozwiązane problemy wpływają także na twoich bliskich, którzy lubią konfrontację. Wszędzie jest cię pełno, przez co niektórzy uważają twoje zachowanie, jako zbyt nachalne. Daj innym odrobinę przestrzeni.

Zielone jabłko

Natomiast jeśli wybrałaś ten owoc, oznacza to, że jesteś autentyczna i niezależna. Jednak niektórzy uważają, że bywasz zimna. Miewasz problem z okazywaniem innym ciepła i empatii, co sprawia, że twoje towarzystwo może czuć się przy tobie niekomfortowo. Jesteś perfekcjonistką, co może być niekiedy męczące dla innych. Wymagasz od siebie i bliskich bardzo wiele, czasem nawet zbyt wiele. Pamiętaj, że nie wszyscy cenią sobie taką dokładność, jak ty. Daj innym popełniać błędy.

Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy osobowości

Pomarańcza

Jeśli wybrałaś ten owoc, oznacza to, że jesteś osobą bardzo pozytywną i towarzyską. Niektórzy jednak uważają, że w swoje działania wkładasz zbyt dużo energii. Ciągłe pozytywne nastawienie i energia mogą być męczące dla twoich bliskich, a zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują spokoju i wyciszenia. Bywasz także nadopiekuńcza. Twoja troska może niektórych „dusić”. Twoja skłonność do widzenia wszystkiego w pozytywnym świetle bywa odbierana jako naiwność.

Pamiętaj, że twój optymizm nie przez wszystkich jest źle odbierany. Wiele osób to w tobie ceni

