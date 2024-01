Parasol numer 1

Jeśli zdecydowałeś się wybrać różowy parasol, oznacza to, że problemy są ci niestraszne. Podchodzisz do nich z radością oraz optymizmem. Co by się nie działo, nie jest to w stanie cię załamać. Czasem nawet jesteś w stanie przewidzieć, co może spowodować katastrofę i umiesz się przed tym ustrzec. Gdy dzieje się coś złego, bliscy zawsze mogą liczyć na twoją ochronę. Czują się przy tobie bezpiecznie. Jesteś ich schronieniem.

Zdjęcie Wychodzisz z założenia, że nic nie dzieje się bez przyczyny / Getty Images

Parasol numer 2

Wybrałeś niebieski parasol? Oznacza to, że w trudnych chwilach potrafisz zachować stoicki spokój. Bardzo trudno jest rozpoznać po twojej minie, czy dzieje się u ciebie coś złego. Jest to jednak niebezpieczne, gdyż bardzo lubisz żyć w harmonii, a nieprzewidziane sytuacje powodują u ciebie dużo stresu. Trudno jest ci się otworzyć przed innymi i zasięgnąć rady od drugiej osoby. Z problemami wolisz radzić sobie sam.

Parasol numer 3

Jeżeli postanowiłeś wybrać zielony parasol, oznacza to, że jesteś osobą pełną nadziei. Tak jest również w przypadku trudnych sytuacji. Zawsze starasz się być dobrej myśli, że wszystko się ułoży. Niektórzy mogą pomyśleć, że jest to wręcz lekkomyślne. Napięcie i stres próbujesz rozwiązywać naturalnymi sposobami, takimi jak joga lub medytacja. Cenisz sobie bardzo swoje życie i wychodzisz z założenia, że jest za krótkie na zamartwianie się. W ciężkich momentach wolisz udać się na wakacje i zapomnieć o wszystkim.

Zdjęcie Medytacja pomaga zachować ci spokój / @baseimage / materiał zewnętrzny

Parasol numer 4

Wybrałeś parasol w paski? To znak, że jesteś osobą, która nie lubi zwlekać z rozwiązywaniem problemów. Zawsze wolisz wziąć sprawy w swoje ręce. W trudnych chwilach próbujesz bazować na swoim doświadczeniu życiowym. Zazwyczaj traktujesz je bardzo na poważnie i zachowujesz godną podziwu powagę. Wolisz radzić sobie z kłopotami po cichu. Nie lubisz żalić się bliskim, ani się im zwierzać. Uważasz, że ważniejsze są czyny niż zbędne słowa.

Parasol numer 5

Jeśli wybrałeś kolorowy parasol, to znak, że rozwiązując problemy, starasz się to robić kreatywnie. Nie lubisz standardowych pomysłów i nudy. W takich sytuacjach lubisz się wykazać. Nie da się ukryć, że dobrze czujesz się w roli wybawcy lub bohatera. Gdy ktoś nie doceni twoich starań, to wpadasz we wściekłość. Czasem twoje zachowanie w trudnych sytuacjach może wydawać się dziecinne. Nie umiesz pogodzić się z porażką. Czasem nawet uważasz, że wszystko ci się należy.

