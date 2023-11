Postać numer jeden

Jeżeli wybrałeś tę osobę, oznacza to, że łatwo się stresujesz i podejmowanie decyzji bywa dla ciebie problematyczne. Możesz być dobrym szefem, jednak w spokojnym zawodzie. Sprawdzisz się we współprowadzeniu firmy z osobą, która twardo stąpa po ziemi. Dodatkowo jesteś pracodawcą, który lubi dbać o atmosferę i dobro swoim podwładnych. Pracownicy cię doceniają i cenią sobie twoje towarzystwo.

Zdjęcie Wybrałeś numer 1? To znak, że umiesz budować relacje z ludźmi / @studioroman / materiał zewnętrzny

Postać numer dwa

Jeśli wybrałeś numer dwa, to znak, że jesteś zamkniętą w sobie osobą. Potrafisz zarządzać formalnymi sprawami, jednak rozmowa z pracownikami sprawia ci kłopot. Czasem warto zastanowić się, co mówi się do innych, gdyż nieświadomie możemy kogoś urazić. Postaraj się motywować swoich pracowników i dodawać im więcej otuchy. Pamiętaj, to też są ludzie, którzy spędzają w pracy dużo czasu. Istotne jest, aby atmosfera w biurze nie była napięta. Może to wpływać na efektywność twoich pracowników.

Postać numer trzy

Wybrałeś opcję numer trzy? Oznacza to, że jesteś bardzo pewnym siebie szefem, którego podziwiają pracownicy. Jesteś dla nich wzorem do naśladowania. Doceniają sposób, w jaki prowadzić firmę i jakich sukcesów dokonałeś. Potrafisz motywować i angażować ludzi do działań, co czyni cię świetnym mentorem. Czasem jednak boisz się przekazywać innym swoje obowiązki, przez co często musisz pracować po nocach. Zaufaj swoim pracownikom i daj sobie czasem pomóc.

Postać numer cztery

Jeżeli wybrałeś odpowiedź numer cztery, oznacza to, że w pracy najważniejsze są dla ciebie finanse. Oceniasz swoich pracowników wyłącznie po działaniach. Ich życie prywatne nie ma dla ciebie większego znaczenia. W twojej firmie liczą się wyniki i statystyki. Dzięki twoim decyzjom i pomysłom twoje przedsiębiorstwo nigdy nie zbankrutuje, jednak możesz mieć problem w utrzymaniu stałych pracowników. Czasem warto okazać komuś więcej zainteresowania, aby poczuł się doceniony. Pracownik to też człowiek.

Zdjęcie Wybrałeś numer 4? Ważniejsze są dla ciebie zarobki niż pracownicy / @freedomz / materiał zewnętrzny

