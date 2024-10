Puszynka Leśna. Lasy Państwowe zachęcają: “wrzuć do kosza”

Nie borowik i nie kurka - jednym z najpopularniejszych "okazów", jakie może spotkać grzybiarz pośród drzew, jest "puszynka leśnia". Lasy Państwowe zachęcają miłośników grzybobrania, by wrzucali ją do kosza. Jak donoszą w social mediach leśnicy, jest to gatunek bardzo pospolity, spotykany na szlakach, w lasach i rzekach.