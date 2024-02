Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W 1999 roku UNESCO ustanowiło Dzień Języka Ojczystego, który przypada na 21 lutego. Jednak zaczęliśmy obchodzić go dopiero rok później. To święto ma na celu zabezpieczanie języków rodzimych oraz troszczenie się o te, które są obecnie zagrożone. Pomaga także rodakom zaznaczyć istotę języka ojczystego w kontekście zachowania dziedzictwa kulturowego. To właśnie dbając o jego pamięć, jesteśmy w stanie zapewnić mu ochronę i zadbać o naszą narodową tożsamość.

Zgodnie z informacjami dostępnymi na gov.pl, instytucje, które są podległe Ministerstwu Edukacji i Nauki, takie jak Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, mają za zadanie propagowanie i rozpowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju.



Zdjęcie Jak dobrze znasz język polski? / Getty Images

