Czy elokwencja to twoje drugie imię? 12 pytań to zweryfikuje

Joanna Leśniak Życie i styl

Modyfikując znane powiedzenie, skusimy się na wysnucie tezy, że „jak cię słyszą, tak cię piszą”. Uważasz się za osobę elokwentną? Nasz quiz to sprawdzi. Nie miej sobie jednak za złe, jeśli nie zdobędziesz kompletu punktów. To kolejna okazja do nauczenia się czegoś nowego lub utrwalenia wiedzy, o której łatwo zapomnieć po opuszczeniu szkolnej ławy.

Zdjęcie Sprawdź się w naszym teście. Uprzedzamy, że łatwo nie będzie / 123RF/PICSEL