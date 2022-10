QUIZ: W PRL wszyscy czekaliśmy na te wieczorynki. Ile z nich pamiętasz?

Wieczorynki w PRL-u - każde dziecko w tamtych czasach czekało ze zniecierpliwieniem na godzinę, w której rozpocznie się emisja dobranocki. "Tamte programy rozwijały nas i uczyły kultury wypowiedzi, szacunku dla siebie wzajemnie i dla starszych.. Młodzież tamtych czasów miała lepsze wzorce wychowania i więcej empatii, niż widzimy to w obecnych czasach" - dzieli się swoją opinią na temat dobranocek w PRL jeden z naszych czytelników. - Młodzi mieli respekt dla starszych, a nauczyciele cieszyli się szacunkiem i poważaniem ze strony uczniów. Nikt nie żalił się rodzicom na nauczycieli, bo dostałby jeszcze „poprawkę”. To był czas, kiedy człowiek żył dla człowieka, a nie z człowieka. Lecz każde pokolenie ma swoje plusy i minusy, których i nasze z pewnością się nie ustrzegło. Ale to inna bajka i już "to se ne vrati" - dodaje. No właśnie - bajka - ile jeszcze pamiętamy z dobranocek, które oglądaliśmy w dzieciństwie? Sprawdź się w naszym quizie o wieczorynkach z PRL-u.

Zdjęcie [QUIZ] "Koziołek matołek", "Jacek i Agatka", "Zaczarowany ołówek - te bajki oglądaliśmy wszyscy w PRL-u. Jak dobrze je znacie? / Zaczarowany ołówek/Studio Miniatur Filmowych / YouTube