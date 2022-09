Kultowe przedmioty w PRL: To było w każdej kuchni! Pamiętasz? [QUIZ]

"Bez komórek, internetu, Facebooka i w ogóle bez łączności, bo telefon był gdzieś na poczcie w mieście. Jakoś ludzie dawali radę bez tego wszystkiego" - pisze o czasach PRL-u użytkownik Tim. To, że w czasach PRL-u musieliśmy sobie radzić bez wielu przedmiotów, bez których nie wyobrażamy sobie życia dziś, jest bezapelacyjne. Również w kuchniach w czasie PRL-u nie znaleźliśmy tysiąca plastikowych pudełek na jedzenie, nowoczesnych robotów kuchennych, czy szybkich w obsłudze ekspresów do kawy na kapsułki - mimo tych udogodnień, to paradoksalnie na gotowanie mieliśmy w PRL-u więcej czasu i ochoty, niż dziś. - Żyło się spokojniej, pracę wszędzie znalazłeś - było biedniej, ale rodziny spotykały się co weekend. Uważam, że większa była wolność niż teraz - dodaje użytkownik "Yeti". Ile więc pamiętamy jeszcze z tamtych czasów? Ile z poniższych przedmiotów mieliście w swoich kuchniach? Oto nostalgiczny quiz o PRL-u.

