Lektury to teksty literackie, zazwyczaj książki, opowiadania lub wiersze, które są uznane za ważne i wartościowe dla czytelników, zwłaszcza dla uczniów w szkołach. Często są one wyznaczane przez programy nauczania jako materiał do przeczytania i analizy w ramach nauki literatury lub języka ojczystego. Celem czytania lektur jest nie tylko rozwijanie umiejętności czytelniczych, ale także rozbudzanie wyobraźni, poszerzanie horyzontów i zrozumienie ludzkiego doświadczenia poprzez literaturę.