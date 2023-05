Spis treści: 01 3 kąpieliska, a miejsca brak

Plaża w Kołobrzegu została uznana przez naszych czytelników za jedną z najbardziej zatłoczonych plaż nad polskim morzem. W naszym rankingu zajęła 5 miejsce. Miasto oferuje aż trzy miejsca do wypoczynku:

Kąpielisko Zachód na zachodniej części kołobrzeskiej plaży ,

, Kąpielisko Centralne we wschodnim Kołobrzegu,

Kąpielisko Wschód przy osiedlu Kołobrzeg Podczele.

Mimo tak dużego wyboru to nie brakuje tam tłumów turystów oraz dużej liczby parawanów wbitych w piasek. Nasi czytelnicy dodają, że należy uważać na wczasowiczów, którzy zastawiają swoje ręczniki wieloma parawanami, gdyż bardzo trudno jest między nimi przejść.

Zdjęcie Zatłoczona plaża w Kołobrzegu / 123RF/PICSEL

Tłumy turystów, "parawany i disco polo na full"

Według naszych czytelników na czwartym miejscu powinno znaleźć się Świnoujście. Jest to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów nad Morzem Bałtyckim. Ze względu na to, że leży tuż przy niemieckiej granicy, to można spodziewać się tam licznych grup urlopowiczów. Na zatłoczonych plażach można spotkać się również z wieloma nieprzyjemnymi zachowaniami ludzi.

Parawany i disco polo na full to najgorsze zachowanie plażowiczów według naszego czytelnika

Muzyka na cały regulator to jedno z najbardziej irytujących zachowań ludzi nad polskim morzem

Zdjęcie Realia wakacji nad Bałtykiem / Łukasz Dejnarowicz / Agencja FORUM

"Ludzi tam jak mrówek"

Na 3. miejscu jest Ustka, w której przyjezdnych latem nie brakuje, a zwłaszcza na plażach. Miasto dysponuje dwoma kąpieliskami, jedno znajduje się po stronie wschodniej, a drugie po zachodniej. Dodatkowo spotkasz tam turystów nie tylko z Polski, ale również zza granicy. Ustka jest dosyć małym miasteczkiem, więc gdy zjedzie się tam dużo odwiedzających, to jest "wypchana po brzegi".

Przygoda w Ustce zaczyna się, gdy musisz "przepchać się" przez kładkę na plażę. Trzeba przechodzić przez nią gęsiego, gdyż tłumy turystów wpychają się tam na innych. Kiedy już dotrzesz na plażę, to bardzo trudno jest sobie znaleźć przyzwoite miejsce. Musisz zająć miejsce o 6-7 rano, aby móc poleżeć blisko wody. Na dodatek turyści tworzą labirynty z parawanów i dotarcie do morza graniczy z cudem. Ludzi tam jak mrówek. wyznał nasz czytelnik Adam

Zdjęcie Plaża w Ustce pełna parawanów i parasoli / 123RF/PICSEL

Wiele atrakcji i... wielu wczasowiczów

2. miejsce zajęła polska letniskowa wieś, którą jest Ustronie Morskie. Można tam znaleźć piękny klif, piaszczystą plażę, dwa spacerowe mola oraz... liczne grupy wczasowiczów. Tak jak na innych plażach, można spotkać się z różnego zachowaniami turystów, które pozostawiają wiele do życzenia.

Papierosy śmierdzące z każdej strony tak opisuje nasza czytelniczka zachowanie turystów nad polskim morzem

Zdjęcie Wysyp turystów w Ustroniu Morskim / 123RF/PICSEL

23 kilometry plaży, a ręcznika wciąż nie ma gdzie położyć

W konkursie na najbardziej zatłoczoną plażę nad Bałtykiem zwycięża... Władysławowo! Nasi czytelnicy nie mieli wątpliwości odnośnie tego wyboru. W mieście możemy znaleźć plażę, która otoczona jest sosnowym lasem i zajmuje aż 23 kilometry. Mogłoby się wydawać, że są to warunki sprzyjające spokojnym wakacjom. Okazuje się, że mimo tak szerokiej plaży, bardzo trudno jest znaleźć na niej miejsce dla siebie.

Władysławowo tradycyjnie odpowiedział nasz czytelnik na zapytanie o najgorszą plażę nad Bałtykiem

Zdjęcie Plaża pełna urlopowiczów we Władysławowie / Piotr Hukalo / East News

