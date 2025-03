Choć często używa się zwrotów, takich jak "rozwód kościelny" lub "unieważnienie małżeństwa", to są one niepoprawne i mylące. Jednak jest to dosyć powszechny błąd. Otóż w prawie kanonicznym unieważnienie często jest używane jako synonim "stwierdzenia nieważności", ale to nie to samo - Kościół nie "unieważnia" małżeństwa, lecz stwierdza, że było ono nieważne od samego początku. Oznacza to, że związek nigdy nie zaistniał w świetle prawa kanonicznego, ponieważ występowała przeszkoda, która uniemożliwiała jego zawarcie. W przeciwieństwie do rozwodu cywilnego, który kończy ważne małżeństwo, proces kościelny ma na celu ustalenie, czy ślub był od początku nieważny z powodów prawnych lub braku rzeczywistej zgody partnerów.