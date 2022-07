Remigiusz Mróz pochwalił się swoim sukcesem w mediach społecznościowych. "W głowie mi się to nie mieści. Po raz trzeci z rzędu wylądowałem na pierwszym miejscu listy najpoczytniejszych autorów w Polsce, przygotowywanej przez Bibliotekę Narodową. Dziękuję!" - napisał autor serii książek z komisarzem Forstem oraz mecenas Joanną Chyłką.

Remigiusz Mróz znowu na topie. Podziękował czytelnikom

W dalszej części postu Mróz nakreślił historię swojej obecności w zestawieniu opracowywanym co roku przez Bibliotekę Narodową. "Zadebiutowałem w tym zestawieniu w 2017 roku - na samym szczycie znalazł się wtedy Stephen King, zaraz za nim uplasował się niejaki Sienkiewicz, a podium zamykałem ja. W 2018 roku wyprzedził mnie pan Henryk, a pan Stefan uprzejmie przesunął się na trzecią pozycję. Były to dość niecodzienne wydarzenia, bo po raz pierwszy od niepamiętnych czasów zdarzyło się, że żyjący polski autor w ogóle trafił do pierwszej trójki. To, co stało się w 2019, 2020 i 2021 roku, przeszło moje najśmielsze marzenia tak dalece, że nie bardzo wiem, jak skomentować" - stwierdził Mróz.

Z badania odnoszącego się do roku 2021 dowiadujemy się, że 6,4 proc. osób deklarujących czytanie książek wskazało na powieści Mroza. W 2021 największe wzięcie miała jego powieść "Przepaść" z cyklu z komisarzem Wiktorem Forstem.

Kolejne pozycje w zestawieniu najpoczytniejszych autorów w 2021 r. zajmują Harlan Coben, Olga Tokarczuk, Joseph Murphy, Magda Knedler, Stanisław Lem, Katarzyna Bonda, Stephen King, Katarzyna Grochola i Henryk Sienkiewicz.

"Absolutnie niesamowite jest to, że w tych corocznych tercetach pojawia się aż dwoje aktualnie przebywających na tym świecie Polaków - czuła narratorka naszego świata (Olga Tokarczuk - red.) i rzemieślnik słowa. W dodatku z podium spadają autorzy lektur szkolnych, co jest w moim przekonaniu dość emblematyczne" - podsumował czołówkę zestawienia.

Oto na naszych oczach dokonuje się zwrot w polskim czytelnictwie - a książka w domu przestaje być utożsamiana z obowiązkowo wypożyczoną lub kupioną lekturą. A to wszystko dzięki Wam podsumował czołówkę zestawienia.

Warto też podkreślić, że obecnie przez polskich czytelników najchętniej wybierana jest literatura sensacyjno-kryminalna.

