Sąsiad wrzuca wszystko do jednego worka? Uważaj na nowy rachunek za śmieci

Wystarczy, że jeden lokator budynku wielolokalowego nie segreguje odpadów, a karę za złamanie przepisów zapłacą wszyscy sąsiedzi. I choć teoretycznie istnieją możliwości, by odchodzić od stosowania tzw. odpowiedzialności zbiorowej, to w praktyce o to trudnej. - Do ministerstwa nie wpłynęły sygnały o konieczności wprowadzenia zmian dotyczących powyższych przepisów – informuje Interię resort klimatu.