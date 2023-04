Karina Koch to jedna z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek serialu dokumentalnego “Chłopaki do wzięcia", emitowanego na kanale Polsat Play. Wystąpiła w nim razem ze swoim bratem Stefanem, z którym od zawsze łączyła ją silna relacja. Karina swego czasu założyła profil na Facebooku “Karina i Stefan Koch — rodzeństwo Koch", na którym publikuje swoje prywatne zdjęcia i dzieli się z fanami historiami z jej życia. Konto obserwuje już nieco ponad 40 tysięcy osób, a internauci bardzo chętnie śledzą poczynania Kariny.

W ostatnim czasie w mediach społecznościowych Kariny Koch zrobiło się dość burzliwie. Wszystko przez narastający od pewnego czasu konflikt z Aldoną, czyli narzeczoną jej barta Stefana. Kobieta jest obecnie w ciąży.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 53: Magdalena Atkins INTERIA.PL

Zobacz również: Gwiazda "Chłopaków do wzięcia" pokazała ciało. Będzie kolejną Miss Polonią?

Aldona wyśmiewa Karinę w internecie

Zżyte niegdyś rodzeństwo Koch zostało podzielone. Jeszcze w lutym tego roku Karina poinformowała swoich fanów na Facebooku, że zablokowała Stefana w mediach społecznościowych.

Jest mi mega przykro, ale musiałam to zrobić. napisała.

Mimo próby ograniczenia kontaktu z rodziną Karina twierdzi, że wciąż jest atakowana w internecie ze strony Aldony. W ostatnim czasie na swojego Facebooka wrzuciła screenshot’a z live’a, którego prowadziła na TikToku. Podczas niego pokazywała swoim widzom, m.in. jak się maluje. W chwili, gdy nakładała czerwoną pomadkę na usta, na ekranie pojawił się krótki, jednak uwłaczający komentarz. “Fuj" napisała Aldona z konta, które prowadzi wraz ze Stefanem. Opatrzyła go dodatkowo płaczącą ze śmiechu emotikonką.

To jednak nie pierwszy raz, gdy Aldona publikuje prześmiewcze i obraźliwe komentarze na temat Kariny, która przyznaje w mediach społecznościowych, że ma dość tego konfliktu. W poście napisała:

W moim życiu aktualnie dzieją się dobre rzeczy, więc na tym chcę się skupić, a nie toczyć bezsensownych wojen internetowych.

Zobacz również: Sebastian z "Chłopaków do wzięcia" na zdjęciu sprzed lat. Wyglądał zupełnie inaczej!

Narzeczona Stefana twierdzi, że to Karina ją prowokuje

Telemagazyn.pl opisał konflikt pomiędzy Kariną a Aldoną na podstawie doniesień żony Stefana. Przyznała, że to Karina nachodzi ją w domu, a następnie ją prowokuje. Wszystko po to, by skompromitować Aldonę w internecie.

"(Karina) wchodzi tutaj. Nagrywa mnie bez mojego pozwolenia. Trzyma telefon w kieszeni. Nagrywa mnie, prowokuje mnie do różnych sytuacji, a później wpuszcza te nagrania do sieci. (...). Dostałam nagrania od ludzi, gdzie Karina komuś tam wysłała, powiedzmy, nie tej osobie co trzeba, bo ta osoba udostępniła mi to nagranie. To, co Karina robi, jest karalne! Ja tego nie mogę tak zostawić" - powiedziała serwisowi.

To jednak nie koniec. Aldona podejrzewa, że Karina zawarła sojusz z Agnieszką, byłą narzeczoną innej gwiazdy programu — Grzegorza "Pączusia". Twierdzi, że kobiety robią wszystko, aby wyrzucić ją z życia Stefana.

Zobacz również: Karina z "Chłopaków do wzięcia" pokazała chłopaka! Podobny do Jarusia?